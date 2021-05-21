Суд у Канаді визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом

Верховний суд провінції Онтаріо у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт. На рейсі PS752 Тегеран – Київ тоді загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Про рішення канадського суду стало відомо 20 травня. Його ухвалювали за позовом родичів загиблих громадян Канади, яких у тому літаку було 57.

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Збиття українського літака в Ірані – теракт: рішення суду в Канаді

Суддя Едвард Белобаба верховного суду Онтаріо озвучив рішення у справі за позовом чотирьох родичів загиблих у літаку МАУ канадців (таких загалом було 57). Він опирався на висновки експертів, а саме:

Представники "Корпусу вартових Ісламської революції" знали, що рейс PS752 був цивільним, і "навмисно збили його з наміром знищити".

Можна стверджувати "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу PS752 були навмисними".

Суддя ухвалив рішення проти Ірану із таким формулюванням:

"Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом і є терористичною діяльністю".

Судове рішення передали владі Ірану. Однак представники країни у цьому судовому процесі взагалі не брали участь, а отже й не надали аргументів на свій захист.

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річ у тім, що тепер вони можуть вимагати компенсації збитків в Ірану як у держави. Канадські закони дозволяють це робити, якщо мовиться про правосуддя для жертв тероризму.



Що слід пам'ятати про трагедію з літаком МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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