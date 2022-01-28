Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю Рябчуку, який розстріляв 5 людей
Джерело:24 канал
Нацгвардієць Артем Рябчук у Дніпрі відкрив стрілянину по людях на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Суд 28 січня обрав йому найсуворіший із можливих запобіжний захід.
Обирали запобіжний захід на відкритому засіданні за участі ЗМІ у Кіровському районному суді. Перед суддею Артем Рябчук визнав свою провину.
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Рябчуку обрали запобіжний захід
Артемій Рябчук отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 27 березня 2022 року. Ще 27 січня у ДБР повідомили, проситимуть саме такий запобіжний захід. На суді слідчі підтвердили цей намір. До того ж про такий запобіжний захід просив навіть адвокат Артема Рябчука.
Сам стрілець заявив перед судом, що погоджується на арешт. Однак з одним проханням.
Єдине моє прохання – не відправляйте мене на гауптвахту, а відправте у СІЗО,
– сказав Рябчук.
Зрештою суд справді не відправив його до гауптвахти, а вирішив помістити в СІЗО. Як пояснив суддя, це через те, що поміщення до гауптвахти може заважати проведенню слідчих заходів.
Рябчук буде доправлений до Дніпровської установи виконання покарань №4.
Що таке гауптвахта?Це спеціальне приміщення в армії, де примусово утримують військових-порушників військової дисципліни. Там обладнані загальні та одиночні камери, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.
Що відомо про стрілянину в Дніпрі на "Південмаші"
- Посеред ночі 27 січня нацгвардієць відкрив вогонь по людях у Дніпрі.
- Внаслідок трагедії загинуло 5 людей. З них 4 – військовослужбовці, і одна – цивільна жінка. Ще п'ятеро перебувають в лікарні з травмами.
- Вранці о 9:30 27 січня його знайшли та арештували. У цей же день йому повідомили про підозру за 3 статтями.
- Артем Рябчук – солдат строкової служби й він перебував у складі варти з охорони Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова" ("Південмаш").
- ЗМІ писали про ймовірний булінг нацгвардійця. Натомість ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кілограмів не дуже тягне на жертву.
- На тлі трагедії у відставку пішов командувач Нацгвардії Микола Балан. Виконуючим обов'язки призначили Юрія Лебедя.
Брифінг щодо трагедії на "Південмаші" у Дніпрі – дивіться відео