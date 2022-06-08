Суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку": майно партії забере держава

Восьмий апеляційний адміністративний суд, розташований у Львові, заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок”.

Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її осередків повинне перейти державі. Але зауважимо, що це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

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Журналістів на засідання не пустили

Аналітик руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко повідомив, що хоч формально засідання суду було відкритим, але журналістів до зали судових засідань чомусь не допустили. Також суд не відповів на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Тож через закритість судового процесу точні причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення,

– розповів Ігор Фещенко.

Рішення суду ще не набуло чинності

Рішення Восьмого апеляційного суду про заборону "Опоблоку" набере силу тоді, коли вийде термін подачі апеляційної скарги всіма учасниками справи. Апеляційна скарга може бути подана до Верховного Суду впродовж 20 днів з моменту оприлюднення рішення першого суду на сайтах Мін'юсту та Верховної Ради України.



Рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду / Фото руху "ЧЕСНО"

Є нюанси: що варто знати про заборону проросійських партій в Україні

За позовом Міністерства юстиції, Восьмий апеляційний суд відкрив провадження проти низки політичних партій, діяльність яких раніше призупинила РНБО: Союз Лівих Сил", "Опозиційний блок", "Соціалістична партія України", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалісти", "Ліва опозиція", "Наші", "Держава", "Справедливості та розвитку", "Партія Шарія", "Блок Володимира Сальдо".

Тим часом рух "ЧЕСНО" наголошує на тому, що лише заборона партій не принесе бажаного результату , оскільки нардепи-зрадники з легкістю можуть перейти до інших партій. Колись в Україні вже забороняли “Компартію” й розпускали "Партію регіонів". Але багато учасників цих партій перейшли в "Опоблок", ОПЗЖ та в інші проросійські партії й продовжували розхитувати Україну зсередини та лобіювати проросійські інтереси навіть в умовах війни з країною-агресоркою.

лише , оскільки нардепи-зрадники з легкістю можуть перейти до інших партій. Колись в Україні вже забороняли “Компартію” й розпускали "Партію регіонів". Але багато учасників цих партій перейшли в "Опоблок", ОПЗЖ та в інші проросійські партії й продовжували розхитувати Україну зсередини та лобіювати проросійські інтереси навіть в умовах війни з країною-агресоркою. До слова, представники руху "Чесно" ведуть реєстр державних зрадників. Станом на 8 червня у ньому 466 осіб, 128 з яких – політики, а 264 – судді та юристи.

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