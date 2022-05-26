Суд постановив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня.

Важливо На їхніх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих: список колаборантів ОПЗЖ поіменно

Він передбачає зупинення діяльності окремих політичних партій. Мовиться про:

"Союз Лівих Сил";

"Опозиційний блок;

"Соціалістична партія України";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалісти";

"Ліва опозиція";

"Наші";

"Держава";

"Справедливості та розвитку";

"Партія Шарія";

"Блок Володимира Сальдо".

Зауважимо, що більшість цих партій не просто лобіюють російські інтереси, а є відверто проросійськими. Цікаво, що одна з найбільш проросійських партій у Верховній Раді – ОПЗЖ – у травні припинила своє існування. Про її розпуск оголосили у парламенті.

Що передувало припиненню існування ОПЗЖ

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашу державу почали покидати депутати ОПЗЖ. Усього за 3 дні за кордон вилетіли 60 чартерів.

Уже через кілька днів стало відомо про те, що мер Куп'янська, що на Харківщині, Геннадій Мацегора здав місто російським військовим. Він почав відкриту співпрацю з окупантами. Пізніше його вдалося спіймати. Тоді прокурори звинуватили колаборанта у державній зраді.

У середині березня Ілля Киву, який був депутатом від ОПЗЖ, ДБР оголосило у міжнародний розшук. Перед тим генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Іллю Киву звинувачують у держзраді, а також публічних закликах змінити межі території України.

Під час нічного звернення Володимир Зеленський зазначив, що на час війни в Україні припиняють свою діяльність низка партій.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що з кожним депутатом ОПЗЖ розберуться окремо. Тоді він зазначив, що партія ще "не добита, але повірте, що вона обов'язково буде знищена". Крім того, він наголосив на тому, що перед українським законом відповідатимуть депутати ОПЗЖ, які допомагають окупантам.

Варте вашої уваги – ОПЗЖ заявила, що вони припинили своє існування: дивіться відео