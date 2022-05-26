Суд постановил ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта.
Важно На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых: список коллаборантов ОПЗЖ поименно
Он предполагает остановку деятельности отдельных политических партий. Речь идет о:
- "Союз Левых Сил";
- "Оппозиционный блок;
- "Социалистическая партия Украины";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалисты";
- "Левая оппозиция";
- "Наши";
- "Государство";
- "справедливости и развития";
- "Партия Шария";
- "блок Владимира Сальдо".
Заметим, что большинство этих партий не просто лоббируют российские интересы, а откровенно пророссийские. Интересно, что одна из самых пророссийских партий в Верховной Раде – ОПЗЖ – в мае прекратила свое существование. О ее роспуске объявили в парламенте.
Что предшествовало прекращению существования ОПЗЖ
- За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наше государство стали покидать депутаты ОПЗЖ. Всего за 3 дня за границу вылетели 60 чартеров .
- Уже через несколько дней стало известно о том, что мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора сдал город российским военным . Он начал открытое сотрудничество с оккупантами. Позже его удалось поймать. Тогда прокуроры обвинили коллаборанта в государственной измене.
- В середине марта Илья Киву, являвшийся депутатом от ОПЗЖ, ДБР объявило в международный розыск . Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Илью Киву обвиняют в госизмене, а также публичных призывах изменить границы территории Украины.
Во время ночного обращения Владимир Зеленский отметил, что во время войны в Украине прекращают свою деятельность ряд партий .
Позже секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что с каждым депутатом ОПЗЖ разберутся отдельно . Тогда он отметил, что партия еще "не добита, но поверьте, она обязательно будет уничтожена". Кроме того, он отметил, что перед украинским законом будут отвечать депутаты ОПЗЖ, которые помогают оккупантам.