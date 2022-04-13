Данилов: Не нужно думать, что они не будут сопротивляться

Данилов отметил, что партия ОПЗЖ решением СНБО запрещена в Украине на время действия военного положения. По его словам, с каждым членом партии будут разбираться отдельно.

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Секретарь СНБО призвал не думать, что в ОПЗЖ не будут сопротивляться.

С каждым членом будет отдельный разговор, отдельно будут разбираться. Они сейчас немного в отчаянии, но не нужно думать, что они не будут сопротивляться,

– сказал Данилов.

Он заявил, что члены ОПЗЖ могут потерять все, что нажили за российские деньги. Данилов сказал, что партия еще "не добита, но поверьте, что она обязательно будет уничтожена".

Секретарь СНБО предупредил, что члены ОПЗЖ, которые непосредственно наводили огонь на украинские военные подразделения и работали с оккупационными властями РФ, будут отвечать перед украинским законом.

Данилов сказал, что для коллаборантов предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, часть депутатов ОПЗЖ "под опекой СБУ", а на остальных заводят дела.

Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель довольно таки демократичный. Нам нужно проходить демократическую процедуру, чтобы доказать, что этот человек является коллаборантом,

– заявил он.

Данилов призвал депутатов разработать упрощенную процедуру для того, чтобы ускорить наказание коллаборантов.

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