Стефанчук: В парламенте больше не должно быть лиц, смотрящих в сторону РФ
Руслан Стефанчук заявил, что в украинском парламенте больше не должно быть лиц, обладающих пророссийскими позициями.
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"В украинском парламенте ни в этом, ни в будущем уже не должно быть лиц, смотрящих в сторону РФ", – сказал глава Рады.
Отвечая на вопрос, будет ли в парламенте фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" Стефанчук заявил, что нет.
Я думаю, что в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет,
– заверил он.
Стефанчук добавил, что это произойдет "уже в ближайшее время".
- Как известно, в Украине на период военного времени временно приостановили работу ОПЗЖ, партии Шария и других.
- Также депутаты уже зарегистрировали законопроект, которым хотят полностью запретить пророссийские партии.
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