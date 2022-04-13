Стефанчук: У парламенті більше не має бути осіб, які дивляться у сторону РФ

Руслан Стефанчук заявив, що в українському парламенті більше не повинно бути осіб, які мають проросійські позиції.

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"В українському парламенті ні в цьому, ні в майбутньому вже не має бути осіб, які дивляться у сторону РФ", – сказав глава Ради.

Відповідаючи на запитання, чи буде в парламенті фракція "Опозиційна платформа – За життя", Стефанчук заявив, що ні.

Я думаю, що найближчим часом такої фракції у парламенті України не буде,

– запевнив він.

Стефанчук додав, що це відбудеться "вже найближчим часом".

Як відомо, в Україні на період воєнного часу тимчасово зупинили роботу ОПЗЖ, партії Шарія та інших.

Також Депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повністю заборонити проросійські партії.

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