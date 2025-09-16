Вранці 16 вересня у Сумах чули вибух. Росія атакує Україну ударними дронами.

У низці українських областей триває повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. Зокрема, у небезпеці залишається Сумщина, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Сумах?

О 09:48 Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються повз Шостку, Глухів та Буринь.

О 10:34 у Сумах пролунав вибух. За дві хвилини прогримів новий.

О 10:37 Повітряні сили попередили, що декілька груп БпЛА прямує на Суми.

О 10:45 у місті було знову чути вибух.

О 10:48 у Сумах пролунав вже четвертий вибух.

О 11:01 п'ятий вибух чули у Сумах.

Очільник ОВА Олег Григоров прокоментував атаку. Він повідомив, що ворог завдав масованого удару по околиці Сумської громади ударними безпілотниками. Зафіксовано щонайменше 5 влучань у Зарічному районі Сум. Попередньо – без постраждалих.

Уночі Суми вже перебували під обстрілом. Внаслідок ворожої атаки у складських приміщеннях виникла пожежа. Також одне із влучань спричинило знеструмлення частини абонентів у Зарічному районі міста та одного з міських водозаборів. Сумчани залишилися без води і світла.

Які наслідки нічної атаки на Україну?