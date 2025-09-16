Було щонайменше 5 влучань: Росія масовано атакує Суми
- Вранці 16 вересня у Сумах пролунали вибухи.
- Місто атакують дрони.
Вранці 16 вересня у Сумах чули вибух. Росія атакує Україну ударними дронами.
У низці українських областей триває повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. Зокрема, у небезпеці залишається Сумщина, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Сумах?
О 09:48 Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються повз Шостку, Глухів та Буринь.
О 10:34 у Сумах пролунав вибух. За дві хвилини прогримів новий.
О 10:37 Повітряні сили попередили, що декілька груп БпЛА прямує на Суми.
О 10:45 у місті було знову чути вибух.
О 10:48 у Сумах пролунав вже четвертий вибух.
О 11:01 п'ятий вибух чули у Сумах.
Очільник ОВА Олег Григоров прокоментував атаку. Він повідомив, що ворог завдав масованого удару по околиці Сумської громади ударними безпілотниками. Зафіксовано щонайменше 5 влучань у Зарічному районі Сум. Попередньо – без постраждалих.
Уночі Суми вже перебували під обстрілом. Внаслідок ворожої атаки у складських приміщеннях виникла пожежа. Також одне із влучань спричинило знеструмлення частини абонентів у Зарічному районі міста та одного з міських водозаборів. Сумчани залишилися без води і світла.
Які наслідки нічної атаки на Україну?
- Уночі 16 вересня противник запустив по Україні 113 безпілотників. Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 89 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях і падіння уламків на двох локаціях.
- У Фастівському районі Київської області зафіксовані влучання. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту.
- Зранку на Київщині, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.
- На одному з агропідприємств на Харківщині,через влучання російського дрона виникла пожежа. Горіла складська будівля.
- У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинула людина, майже два десятки людей поранені.