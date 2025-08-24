Удень 24 серпня в Сумах чули вибухи. На жаль, їх була ціла серія.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Сумах 24 серпня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного. Журналісти навели ці дані о 16:31.

О 16:35 пролунав новий вибух. Третій вибух у Сумах пролунав о 16:37, четвертий – о 16:39, п'ятий – о 16:44.

Повітряні сили попереджали про розвідувальний безпілотник на Півночі України. Надалі написали, що на місто летить БпЛА, та не деталізували, чи він ударний.

Монітори писали, що дрон не один – Суми перебувають під атакою "Шахедів".

Дрони активно кружляють в області та летять атакувати місто. До того ж залітають нові безпілотники.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Наразі не відомо, які наслідки обстрілу Сум 24 серпня.