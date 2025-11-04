У Сумах пролунав вибух
- Вранці 4 листопада у Сумах чули вибух.
- Ворог завдав авіаційного удару.
Окупанти атакували Суми. У місті чули вибух.
На Сумщині триває кількагодинна тривога. Регіону загрожують, як безпілотники, так і КАБи, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Сумах?
О 08:33,за повідомленням Повітряних сил, БпЛА прямували на Суми зі сходу.
О 09:03 військові попередили про пуски КАБів на Сумщині.
О 09:13 у Сумах прогримів вибух.
Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада Росія знову атакувала Україну дронами. Ворог випустив 130 безпілотників різних типів. Також противник застосував сім ракет – одну балістичну "Іскандер-М" та шість зенітних С-300. Сили ППО знешкодили 92 ворожі БпЛА. На жаль, не минулося без влучань. Ракети та 31 ударний БпЛА вдарили по 14 локаціях.
Які наслідки атаки Росії на Україну 4 листопада?
- На Харківщині внаслідок атаки дронів постраждали 6 людей, зокрема 2 рятувальників. У селищі Докучаєвське та Руська Лозова горіли приватні будинки. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди.
- Дроновий удар по житловому сектору Синельниківського району завбрав життя жінки. Ще 8 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей. Зайнялися кафе, житловий будинок та автомобілі.
- На Одещині є влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.