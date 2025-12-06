Укр Рус
6 грудня, 09:53
2

В Сумах пролунав вибух: ворог тероризує "Шахедами"

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В Сумах 6 грудня було чутно вибух.
  • Було зафіксовано присутність БпЛА, що загрожували регіону.

В Сумах зранку 6 грудня пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 9 години ранку. Тоді Повітряні сили інформували про небезпеку для регіону.

Сумщина: нова група БпЛА в південно-західному напрямку, 
– ідеться в повідомленні.

О 9:52 появилася інформація щодо вибуху в Сумах. Через кілька хвилин стало відомо про групу БпЛА на Полтавщину з Сумщини.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак

Росія била по містах України: основне

  • У ніч на 6 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

  • Ворог застосовував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

  • Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.