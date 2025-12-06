В Сумах пролунав вибух: ворог тероризує "Шахедами"
- В Сумах 6 грудня було чутно вибух.
- Було зафіксовано присутність БпЛА, що загрожували регіону.
В Сумах зранку 6 грудня пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Ворог вдарив по енергооб'єкту Одещини: є перебої зі світлом і постачанням тепла
Що відомо про вибухи в Сумах?
Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 9 години ранку. Тоді Повітряні сили інформували про небезпеку для регіону.
Сумщина: нова група БпЛА в південно-західному напрямку,
– ідеться в повідомленні.
О 9:52 появилася інформація щодо вибуху в Сумах. Через кілька хвилин стало відомо про групу БпЛА на Полтавщину з Сумщини.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Росія била по містах України: основне
У ніч на 6 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Ворог застосовував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.
Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.