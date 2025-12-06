В Сумах пролунав вибух: ворог тероризує "Шахедами"

В Сумах зранку 6 грудня пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 9 години ранку. Тоді Повітряні сили інформували про небезпеку для регіону.

Сумщина: нова група БпЛА в південно-західному напрямку,

– ідеться в повідомленні.

О 9:52 появилася інформація щодо вибуху в Сумах. Через кілька хвилин стало відомо про групу БпЛА на Полтавщину з Сумщини.

