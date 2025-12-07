Сумщина та Харківщина теж чули вибухи під час атаки: ворог бив "Шахедами"
- Пізно ввечері 7 грудня на Сумщині та Харківщині пролунали вибухи через російську атаку "Шахедами".
- Відомо про кілька вибухів в Охтирці та Чугуївському районі.
Сумську та Харківську область також не оминули вибухи. Пізно ввечері 7 грудня там була російська повітряна атака.
Що відомо про вибухи на Сумщині сьогодні?
Кореспонденти Суспільного поінформували про декілька вибухів в Охтирці о 23:24.
Моніторингові канали пишуть про приліт в Охтирці. Чекаємо офіційної інформації та зберігаємо інформаційну тишу,
– написало видання "Охтирка онлайн".
Пізніше медіа додало, що прильотів може бути декілька. А на Охтирку "Шахеди" летять з різних боків через область.
Монітори також підтвердили, що ударних дронів на Охтирку було кілька – щонайменше три одночасно, а ще поодинокі були до цього.
Що відомо про вибухи на Харківщині сьогодні?
Там теж була серія вибухів. Окупанти почали атакувати Чугуївський район о 23:34.
Монітори писали про щонайменше 5 "Шахедів" на місто чи повз нього.
Важливо! В обох випадках немає інформації про можливі наслідки атаки. 24 Канал стежить за розвитком подій, але вночі найбільш оперативно повідомляє про наслідки обстрілів не в новинах, а у своєму телеграм-каналі.
Де ще були вибухи увечері 7 грудня?
Росіяни атакували різні області. Атака почалася із Запоріжжя, потім дронами били по Чернігову та Фастову. В Дніпрі теж було гучно, хоча тривогу не оголошували.