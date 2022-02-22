Існує лише 2 сценарії: що Путін робитиме далі

Росія "визнала" псевдореспубліки та оголосила про введення військ на окуповані території. У Володимира Путіна залишилися лише 2 сценарії розвитку подій.

Існує 2 сценарії розвитку подій

Сьогодні існує два сценарії розвитку подій. І кожен із них залежить від майбутніх зустрічей Блінкена та Лаврова, а також від ймовірного саміту Байдена та Путіна.

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Перший – більш апокаліптичний. Путін може спробувати створити так званий Мюнхенський момент. Так, це аналогія до подій 1938 року, коли лідери Франції, Британії та Італії вирішили поступитися Гітлеру Судетською областю Чехословаччини.

У ситуації невизначеності Путін може висунути Байдену нові вимоги, вже відкрито погрожуючи нападом.

Причому цей напад прикриватиметься нібито відвоюванням Донецької та Луганської областей новоспеченими псевдореспубліками. Мовляв, нова війна на Донбасі – це війна квазіреспублік за свою територію, а Росія просто допомагає.

Адже не дарма Путін вже відкрито перекидає війська на Донбас.

Очевидно, що знайти привід для такої війни дуже легко – бойовики на Донбасі вже неодноразово влаштовували провокації, звинувачуючи в агресії ЗСУ. Нове просування росіян територією України може вийти далеко за межі Донбасу.

Але якщо Байден погодиться на нову Мюнхенську угоду і поступиться Україною, бравий Путін зупинить війну.

Але є й інший, оптимістичніший сценарій. Насправді визнання псевдореспублік – це доказ того, що Путін навпаки відступає і задовольняється малим. Отже, питання меж "квазіреспублік" просто зависає у повітрі на багато років.

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Захід повністю відкинув вимоги Путіна

Що сталося? Захід повністю відкинув усі вимоги Путіна. І в цій ситуації він почав шукати той вихід із ситуації, за якого він не втрачає обличчя.

Але розв'язувати повномасштабну війну проти України – не варіант, за це одразу ж прилетять санкції. Відступати – теж не варіант – після такого кроку виявиться, що ватажок слабкий і хворий, а значить його потрібно змінити.

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І рятівним колом для Путіна виявилося визнання так званих "ЛДНР". Так, на жаль, але на багато років частина Донбасу стає умовною Абхазією або Південною Осетією, проте, не забувайте, що Путін дуже довго і старанно намагався вживити ці "квазіреспубліки" у тіло України.

Путін намагався нав'язати Україні автономію Донбасу з їхнім правом вето на будь-які рішення країни.

Що отримав Путін насправді? Захід відкидає всі його ультиматуми, в Україну тече потік західної зброї, а Київ навідріз відмовляється виконувати Мінські угоди на московських умовах.

Це глухий кут для Кремля. Нападати на Україну – небезпечно, визнати поразку – ще небезпечніше: зомбі-росіяни цього не вибачать. Потрібна була перемога – і ось вона – визнати стражденні російськомовні республіки.

Путін здобув хоч якусь перемогу

І тут ми з вами маємо розуміти, що вийти хоч із якоюсь перемогою з бою, Путіну дозволив і Захід. І навіть офіційне перекидання російських військ говорить про те, що конфлікт заморожується, а частина Донбасу перетворюється на умовну Абхазію.

Простіше кажучи, Путін перетворює частину Донбасу на буферну зону, куди стягує величезну кількість військ для "захисту".

Адже не дарма він так багато говорив про "підлітний" час ракет НАТО і про те, що Альянс уже в Україні. Путін легко продасть це росіянам – як плацдарм для захисту Росії на чужій території.

Путін перетворює частину Донбасу на буферну зону / Фото Getty Images

До того ж Захід сам допоміг Путіну вийти хоч із якоюсь перемогою з бою. Річ у тім, що всі наші західні союзники неодноразово повторювали ту саму мантру – санкції будуть введені, як тільки Путін зробить нове вторгнення.

Гібридні війська на Донбасі давно всіма визнані як російські. І всі введені зараз санкції говорять про те, що Захід готовий зробити ще більш боляче, але лише у разі подальшого вторгнення.

Росія грає у визнання ОРДЛО

Тобто всіх влаштовує новий статус-кво – Росія грає у визнання ОРДЛО, але не просувається углиб України. Отже Захід завдає санкційного удару, який є болючим, але не смертельним.

Так, це зберігає напруженість і ризик нового вторгнення, але я схильний вважати, що в найближчий період Путін дасть задню і сховається в бункері, щоб загоїти свої рани й перегрупувати сили.

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Але в цей час Україна, яка по суті позбавляється кайданів Мінських угод, має скористатися моментом і різко посилити свою співпрацю із Заходом, ще більше відірвавшись від Московії, нехай і не в повному складі.