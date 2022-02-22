Відповідні маразматичні заяви президент країни-агресора зробив, виступаючи перед пропагандистами Кремля, після засідання Ради федерації, яке відбулося 22 лютого, пише 24 канал.

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Путін розповідав, що "визнав" не лише бойовиків на Донбасі, а й ті межі "республік", які вони намалювали у своїх псевдоконституціях, зазіхнувши на всю територію Донеччини та Луганщини.

На цьому агресор не зупинився та додав, що буде надавати своїм маріонеткам "воєнну допомогу".

Путін хоче використати війська за кордоном

Рада федерації РФ дозволила Путіну використовувати російські війська за кордоном.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу.

Країна-агресор вже відправила сили на окуповані території Донеччини та Луганщини.

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