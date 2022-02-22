Существует только 2 сценария: что Путин будет делать дальше

Россия "признала" псевдореспублики и объявила о вводе войск на оккупированные территории. У Владимира Путина остались всего 2 сценария развития событий.

Существует 2 сценария развития событий

На сегодняшний день существует 2 сценария развития событий. И каждый из них зависит от будущих встреч Блинкена и Лаврова, а также от вероятного саммита Байдена и Путина.

К теме Путин подписал законы о ратификации "договоров" с псевдореспубликами

Первый – более апокалиптический. Путин может попытаться создать, так называемый, Мюнхенский момент. Да, это аналогия к событиям 1938 года, когда лидеры Франции, Британии и Италии решили уступить Гитлеру Судетскую область Чехословакии.

В ситуации нео пределенности Путин может выдвинуть Байдену новые требования, уже открыто угрожая нападением.

Причем нападение это будет прикрываться якобы отвоёвыванием Донецкой и Луганской области новоиспеченными псевдореспубликами. Мол, новая война на Донбассе – это война "квазиреспублик" за свою территорию, а Россия просто помогает.

Не зря ведь Путин уже открыто перебрасывает войска на Донбасс.

Очевидно, что предлог для такой войны найти очень легко – боевики на Донбассе уже не раз устраивали провокации, обвиняя в агрессии ВСУ. Новое продвижение россиян по территории Украины может выйти далеко за пределы Донбасса.

Но, если Байден согласится на новую Мюнхенскую сделку и уступит Украину, бравый Путин остановит войну.

Но есть и другой, более оптимистичный сценарий. На самом, признание псевдореспублик – это доказательство того что Путин наоборот отступает и довольствуется малым. Следовательно, вопрос границ "квазиреспублик" просто зависает в воздухе на многие годы.

Полный выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео

Запад полностью отверг требования Путина

Что произошло? Запад полностью отверг все требования Путина. И в этой ситуации он начал искать тот самый выход из ситуации, при котором он не теряет лицо.

Но, развязывать полномасштабную войну против Украины – не вариант, за это тут же прилетят санкции. Отступать – тоже не вариант – после такого шага окажется, что вожак слаб и болен, а значит его нужно заменить.

Обратите внимание Лучшим решением Киева был бы отказ от НАТО, – Путин

И спасительным кругом для Путина оказалось признание так называемых "ЛДНР". Да, увы, но на многие годы часть Донбасса становится условной Абхазией или Южной Осетией, но, не забывайте, что Путин очень долго и усердно пытался вживить эти "квазиреспублики" в тело Украины.

Путин пытался навязать Украине автономию Донбасса с их правом вето на любые решения страны.

Что получил Путин в реальности? Запад отвергает все его ультиматумы, в Украину течет поток западного оружия, а Киев наотрез отказывается выполнять Минские соглашения на московских условиях.

Это тупик для Кремля. Нападать на Украину – опасно, признать поражение – еще опаснее: зомби-россияне этого не простят. Нужна была победа – и вот она – признать страдающие русскоговорящие республики.

Путин одержал хоть какую-то победу

И здесь мы с вами должны понимать, что выйти хоть с какой-то победой из схватки, Путину позволил и Запад. И даже официальная переброска российских войск говорит о том, что конфликт замораживается, а часть Донбасса превращается в условную Абхазию.

Проще говоря, Путин превращает часть Донбасса в буферную зону, куда стаскивает огромное количество войск для "защиты".

Не зря ведь он так много говорил о "подлётном" времени ракет НАТО и о том, что Альянс уже в Украине. Путин легко продаст это россиянам – как плацдарм для защиты России на чужой территории.



Путин превращает часть Донбасса в буферную зону / Фото Getty Images

К тому же, Запад сам помог Путину выйти хоть с какой-то победой из схватки. Дело в том, что все наши западные союзники не раз повторяли одну и ту же мантру – санкции будут введены, как только Путин совершит новое вторжение.

Гибридные войска на Донбассе – давно всеми признаны как российские. И все введенные сейчас санкции говорят о том, что Запад готов сделать еще больнее, но только в случае дальнейшего вторжения.

Россия играется в признание ОРДЛО

То есть всех устраивает новый статус-кво – Россия играется в признание ОРДЛО, но не продвигается вглубь Украины. Следовательно, Запад наносит санкционный удар, который болезненный, но не смертельный.

Да, это сохраняет напряженность и риск нового вторжения, но я склонен считать, что на ближайший период, Путин даст заднюю и спрячется в бункере, чтобы зализать свои раны и перегруппировать силы.

Важно Путин заявил, что признал "республики" по всей границе Луганской и Донецкой областей

Но, в это время Украина, которая по сути избавляется от оков Минских соглашений, должна воспользоваться моментом и резко усилить свое сотрудничество с Западом, еще сильнее оторвавшись от Московии, пусть и не в полном составе.