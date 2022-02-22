Соответствующие "документы" 22 февраля разместили на сайте Кремля. Они предусматривают заключение отдельных договоров в различных сферах.

Ранее Госдума ратифицировала "договоры" с псевдореспубликами на Донбассе

Путин подписал законы о ратификации "договоров" с боевиками

Глава государства-агрессора уже поставил свою подпись под законами о ратификации "договоров" с псевдореспубликами. Тексты этих "документов" предполагают "совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры".

Также в них прописано, что каждая из сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории.

Согласно объяснительным запискам к ратификационным законам, "договоры" создают правовую основу для пребывания на территории квазиреспублик российских военных формирований.

К слову, этим Россия уже воспользовалась, направив на Донбасс свои войска. Однако на этот раз, впервые за 8 лет агрессии, открыто и официально.

Другие пункты "договоров":

Россия будет поддерживать финансовую и банковую системы своих марионеток;

рубль будет платежным средством на оккупированных территориях;

Москва будет признавать документы, которые будут выдавать оккупанты.

Признание Россией боевиков на Донбассе: коротко

Президент России 21 февраля подписал указы о признании боевиков из временно оккупированного Донбасса. Ранее с соответствующим обращением к главе Кремля выступили депутаты Думы.

Украина и международное сообщество резко осудило такие действия Москвы.

Евросоюз должен обнародовать санкции против России уже 22 февраля. Германия объявила об остановке сертификации "Северного потока-2". Об ограничениях сообщила Великобритания – они направлены, в частности, против 5 российских банков и олигархов. О намерении ввести санкции сообщили США и Канада.

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