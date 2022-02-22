Об этом Путин заявил во время выступления перед журналистами после заседания Совета федерации, передает 24 канал.

К теме Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса

Путин требует от Украины нейтралитета

Если бы киевская власть сама отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета — это было бы лучшее решение вопроса,

– заявил Путин.

Также глава Кремля дерзко отметил, что лучше для Киева было бы пойти на демилитаризацию страны. Мол, Москва услышала, что у Украины "есть ядерные амбиции".

Глава Кремля сказал, что не знает, как далеко зайдут его войска

Путин сказал, что в случае необходимости Россия будет выполнять обязательства, взятые на себя в так называемых "договорах о сотрудничестве" с псевдореспубликами. Относительно того, введут ли войска сейчас – он не ответил. Также президент государства-агрессора не знает, "как далеко зайдут силы России". Он утверждает, что это зависит от обстоятельств.

Обратите внимание! Путин заявил, что минских договоренностей теперь не существует – из-за "признания" Россией образований боевиков.

Читайте также Путин заявил, что признал "республики" по всей границе Луганской и Донецкой областей

Что известно о признании Путиным боевиков: последние новости

22 февраля "независимость" так называемых республик ратифицировала Госдума.

Путин внес в Совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно это поддержали.

Между тем, страны запада вводят санкции против России. Вечером запланировано выступление президента США Джо Байдена. Он объявит жесткие санкции против Москвы.

У Путина может быть соблазн пробить коридор, – Огрызко призвал Запад не ждать