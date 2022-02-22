Про це Путін заявив під час виступу перед журналістами після засідання Ради федерації, інформує 24 канал.

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Путін вимагає від України нейтралітету

Якби київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО і дотримувалася б нейтралітету — це було б найкраще вирішення питання,

– заявив Путін.

Також глава Кремля зухвало зазначив, що найкраще для Києва було б піти на демілітаризацію країни. Мовляв, Москва почула, що в України "є ядерні амбіції".

Глава Кремля сказав, що не знає, як далеко зайдуть його війська

Путін сказав, що у випадку необхідності Росія виконуватиме зобов'язання, які взяла на себе у так званих "договорах про співпрацю" з псевдореспубліками. Щодо того, чи введуть війська зараз – він не відповів. Також президент держави-агресорки не знає, "як далеко зайдуть сили Росії". Він стверджує, що це залежатиме від обставини.

Зверніть увагу! Путін заявив, що мінських домовленостей тепер не існує – через "визнання" Росією утворень бойовиків.

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Що відомо про визнання Путіним бойовиків: останні новини

22 лютого "незалежність" так званих республік ратифікувала Держдума.

Путін вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.

Тим часом країни заходу вводять санкції проти Росії. Ввечері запланований виступ президента США Джо Байдена. Він оголосить про жорсткі санкції проти Москви.