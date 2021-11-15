Свідчення проти Порошенка або тюрма: Луценко – головний фігурант розслідування в США

Ексгенпрокурор Юрій Луценко став ключовим фігурантом розслідування в США. Його незаконна співпраця із адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані може завершитися гучними арештами.

Поки українці уважно відстежують політичні баталії всередині країни, більшість навіть не здогадується, які гучні прізвища стали фігурантами розслідування в США. Мовиться про 2 генеральних прокурорів України епохи Петра Порошенка.

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Американці переконані, що він санкціонував їхню співучасть у подіях, які дуже скоро можуть бути кваліфіковані федеральними прокурорами як злочин проти американської держави. Сенсаційні подробиці опублікувало британське видання The Guardian.

Коли вони опублікували матеріал про офшори Pandora Papers – на телеканалах Порошенка ця тема крутилася декілька тижнів. Інше ж, не менш гучне розслідування, не знайшло свого висвітлення.

Компромат на Байдена

Мовиться про історію, яка є маловідомою і малозрозумілою українцям через незнання американських законів. Втім, вона може спричинити справжній землетрус в американській політиці. Вона напряму стосується 45 президента США Дональда Трампа і його адвоката Руді Джуліані.



Джуліані допомагав Трампу / Колаж 24 каналу

Якщо спрощено, то Джуліані хотів допомогти Трампу переобратися на 2 термін. Для цього він погодився колекціонувати компромат на Джо Байдена, який стосується роботи його сина в Україні.

Українські прокурори могли бути спільниками

Спільниками Джуліані погодилися стати українські чиновники. Серед них 3 українські прокурори:

Юрій Луценко;

Костянтин Кулик;

Віктор Шокін.

Вони, як пише Guardian, погодилися укласти з Джуліані та 2 іншими американськими адвокатами контакти на сотні тисяч доларів.

Усе для того, аби отримати політичну "кришу" в адміністрації Трампа та зберегти свій вплив, навіть якщо їхній патрон Петро Порошенко програв би вибори 2019 року.

Федеральні слідчі вважають, що Джуліані та його близькі друзі – адвокатське подружжя Вікторія Тойєнсінг й Джо Дідженова – ймовірно, порушили федеральні закони. Вони не мали права працювати на іноземців, які при владі чи в політиці, не пройшовши процедуру реєстрації, як іноземні агенти в Міністерстві юстиції США.

Також вони мали б повністю розкривати деталі кожного контакту або кроку, який робили від імені іноземних інтересів. Guardian отримало доступ до матеріалів слідства, яке видання подавало до південного округу штату Нью-Йорк на Мангеттені.

Джуліані просував інтереси групи Луценка та Шокіна

У матеріалах справи є список з понад 20 конкретних вчинків Джуліані та його друзів щодо просування особистих та політичних інтересів групи Луценка та Шокіна. Цілком очевидно, що вони були проінструктовані Порошенком.

За інформацією джерел, які близькі до розслідування, американські прокурори вважають кожну з цих дій вирішальним доказом потенційного порушення закону. У цій справі провели обшуки вдома та в офісі Джуліані.

Журналісти Guardian бачили ордер на обшук у Джуліані – там перераховані 12 осіб, про яких слідчі хотіли отримати інформацію. Серед них – три українські експрокурори: Луценко, Шокін і Кулик.

ФБР вилучило плани, розроблені Луценком

В ордері на обшук та вилучення у Джуліані речових доказів запитувалися будь-які записи, які є в нього та стосуються спілкування з Тойєнсінг і Дідженовою. Тоді ця подія супроводжувалася гучними заголовками.

Мовляв, обшук в адвоката, а тим більше колишнього адвоката президента, це безпрецедентний захід у США. Він свідчить про серйозність розслідування.

Чому саме ці троє цікавлять прокурорів з Манхеттену – Луценко, Шокін і Кулик? За версією слідчих, вони допомагали Джуліані шукати компромат на сина конкурента Трампа, чинного президента США Джо Байдена, а він лобіював їхні інтереси в Адміністрації Трампа.

ФБР виявило у Джуліані великі, детальні плани, розроблені не Джуліані, а саме Луценком. Вони були схвалені Джуліані. План передбачав, що Луценко та його підлеглі оголосять про розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера в Україні, аби підвищити шанси Трампа на переобрання.

Луценко сприяв Джуліані у наданні контрактів

Guardian пише, що Луценко, бувши генеральним прокурором, погодився публічно про це оголосити. Крім того, він "був рушійною силою" для надання Джуліані та його друзям-адвокатам гонорарів та контрактів на сотні тисяч доларів.



Луценко сприяв Джуліані / Фото Getty Images

Завадити цьому плану вдалося лише через обрання президентом Володимира Зеленського. Після цього Джуліані почав лобіювати свій сценарій напряму, що вилилося в сумнозвісний телефонний дзвінок Трампа Зеленському з шантажем.

Американський президент притримав майже 400 мільйонів доларів у рамках військової допомоги Україні, аби натиснути на нового українського президента. Натомість Зеленський мав оголосити про розслідування щодо Байденів. У результаті Трампу оголосили імпічмент у Палаті представників.

Що казали українські прокурори

Guardian знайшли інсайдерів серед слідчих ФБР. Виявилося, що прокурори з Манхеттену отримали документи та зібрали свідчення, у яких описується, як 3 українські прокурори за вказівкою Джуліані допомагали Трампу та Джуліані просувати звинувачення проти Байдена.

Луценко публічно заявив, що він відновлює розслідування про Burisma, а Байден-молодший буде частиною цього розслідування. Підлеглий Луценка, Костянтин Кулик, очолив би ту частину розслідування, яка стосувалася Байденів, та публічно перевірив би будь-які звинувачення у неправомірних діях з їхнього боку.

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Водночас ексгенпрокурор України Віктор Шокін, погодився публічно заявити, що Байден звільнив його, аби припинити розслідування щодо Burisma. Крім того, прокурори виявили, що Джуліані скаржився, що хоч і працює адвокатом Трампа, але той йому нібито не платив. Тому українські змовники мали би розкошелитися, щоб Джуліані забезпечив їм "кришу" в Вашингтоні.

Джуліані хотів від 300 до 500 тисяч доларів

У березні 2019 року Джуліані та Луценко досягли попередньої угоди. У різних проєктах контракту Джуліані мав отримати за свою роботу 300 або 500 тисяч доларів. Все це знайшли прокурори та ФБР при обшуках у Джуліані.

Аби легалізувати ці перекази, офіційно Джуліані та його друзі-адвокати мали б працювати для допомоги українській владі для повернення грошей на закордонних рахунках, які начебто належали Віктору Януковичу.

Хвора фантазія Луценка

Мовиться про ту версію, з якою Луценко ходить на різні ефіри. Мовляв, впливовий американський інвестиційний фонд Franklin Templeton відмивав для Януковича 7,5 мільярда доларів, що не просто не знайшло підтвердження, а є його хворою фантазією.

Як пише Guardian, за наполегливою рекомендацією Джуліані, українські 3 богатирі Луценко, Кулик і Шокін погодилися заплатити 2 адвокатам, близьким до Джуліані. Тій самі Тойєнсінг і тому самому Дідженові, які давно товаришують з Джуліані та є затятими прихильниками Дональда Трампа.

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Луценко і команда мали отримати 125 тисяч доларів авансу

Після першого туру виборів в Україні, коли стало зрозуміло, що Порошенко програє, а Луценку доведеться "спакувати манатки" – події розгорталися швидше. 12 квітня 2019 року друзі Джуліані направили Луценку та Кулику проєкт договору про передоплату.

Адвокати погодились представляти інтереси обох чоловіків та допомогти розкрити "докази незаконної поведінки американців в Україні". Договір передбачав аванс у розмірі 125 тисяч доларів. Через 3 дні, 15 квітня 2019 року, Тойєнсінг і Дідженова направили Шокіну аналогічний договір про гонорар у розмірі 125 тисяч доларів.

Гроші не заплатили, але докази є

Хоча гроші не були заплачені, вся ця історія є задокументованим свідченням злочину – саме лобізму українських діячів Луценка, Шокіна та Кулика та представлення їх інтересів Джуліані.

Тепер у федеральному суді південного округу Нью-Йорка описуються матеріали, які шукали федеральні прокурори США. Там є і "угоди про гонорари з будь-яким громадянином України, включаючи ексгенпрокурора Юрія Луценка".

Луценко боїться санкцій

Сам Луценко панікує, коли мовиться про це, адже обвинувачення проти Джуліані може автоматично зробити його якщо не підозрюваним, то підсанкційним у США. Нещодавно він дав інтерв'ю каналу Порошенка "Прямий", яке зникло з телеефіру та YouTube.

Перебуваючи у гостях у кума, Луценко явно наговорив зайвого. Він окреслив мотив особистої неприязні до пані посла США Марі Йованович. Нібито вона заважала йому повернути в Україну міфічні мільярди доларів, не давала Луценку працювати перекладачем для міністра оборони США і взагалі мала до нього жіночу образу.



Луценко наговорив зайвого, зокрема, про Йованович / Фото 24 каналу

Згода Порошенка

Зробивши таку заяву, Луценко доповнив пазл ФБР, яке шукало мотив злочину двох спільників – Джуліані та Луценка. Перший зараз під слідством ФБР саме через лобізм інтересів ексгенпрокурора України. Тепер про цей мотив заявив сам Луценко.

Погоджуючись на інтерв'ю, Луценко хотів попіаритися і похвалитися. Однак, коли Порошенко побачив кінцевий результат, він наказав знищити відео. Так воно зникло звідусіль. Чому? Бо американці переконані, що всю цю брудну гру Луценко робив за вказівкою Порошенка.

Високопосадовець Держдепу США Джордж Кент упевнений, що Луценко співпрацював з Джуліані зі згоди Петра Порошенка. Про це він заявив під час свідчень в рамках імпічменту Трампа.

Дипломат посилається на розмови з колишнім прем'єр-міністром та 3 міністрами, прізвищ та імен яких не називає. За словами Кента, вони повідомили, що Луценко діє за згоди Порошенка.

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Порада Луценку

Є ще один доказ того, що інформаційна кампанія проти пані посла США та американського посольства загалом відбувалась за згоди Порошенка. Кент згадав, що в Україні потрібні Луценку та Джуліані тези розганяли так звані "порохоботи".

Дипломат дає визначення цьому явищу: "Тролі в інтернеті, особливо у фейсбуці, що діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка та проти його опонентів".

У цій непростій ситуації можна порадити Луценку те, що вже казав – погоджуватися на співпрацю зі слідством. Тоді завдяки свідченням проти Порошенка він зможе виторгувати собі послаблення покарання.