Все, аби отримати політичний та особистий вплив в адміністрації Трампа. На таких доказах зосередились федеральні слідчі США.

До речі Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал з Трампом

Вони переконані, що Джуліані та інші американські адвокати Вікторія Тойєнсінг й Джо Дідженова порушили федеральні закони про прозорість. Прокурори південного округу Нью-Йорка склали список з понад 20 їх конкретних дій щодо просування особистих та політичних інтересів групи українських прокурорів та політичних фракцій в Україні, з якими вони були пов'язані.

Справу Байдена могли вигадати

За інформацією ЗМІ, слідчі виявили детальні плани, які розробив колишній генпрокурор Юрій Луценко, а схвалив Джуліані. Відповідно до них, мали почати та просувати розслідування щодо Джо Байдена та його сина Гантера в Україні. Мета була одна – підвищити шанси Трампа на виборах.

Джерела видання стверджують, що слідчі ще минулого року отримали електронні листи Луценка, де були прописані різні елементи цієї схеми. Тодішній генпрокурор нібито погодився публічно оголосити про розслідування.

Також ЗМІ зазначає, що Луценко був рушійною силою для надання Джуліані, Тойєнсінг та Дідженові юридичних гонорарів та контрактів на сотні тисяч доларів.

Чому Трамп дзвонив Зеленському

Журналісти стверджують, що обрання нового президента Володимира Зеленського змусило Джуліані відмовитися від плану, бо прокурори не мали на нового політика впливу.

Тоді ж у липні 2019 року Трамп зробив свій сумнозвісний телефонний дзвінок Зеленському. Він утримував майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, за допомогою яких хотів тиснути на президента.

Дії прокурорів були докладно описані у документах

Джерела розповіли, що слідчі отримали документи та свідчення свідків, у яких докладно описується, як 3 українські прокурори, за вказівкою Джуліані, допомагали просувати звинувачення Байдена та України.

Луценко заявив, що він відновлює розслідування Burisma, а Байден перебуває під слідством. Заступник Луценка, Костянтин Кулик, очолив би ту частину розслідування, яка стосувалася Байденів. Колишній генпрокурор Віктор Шокін, який раніше займався розслідуванням щодо Burisma, погодився публічно заявити, що Байден звільнив його, щоб припинити розслідування.

Джуліані хотіли заплатити

Луценко з прокурорами нібито бажали отримати вплив у Білому домі. Тому вирішили організувати ще й фінансову вигоду для Джуліані.

У березні 2019 року Джуліані та Луценко досягли попередньої угоди про надання допомоги Україні у поверненні грошей на закордонних банківських рахунках. За словами Луценка, вони належали уряду.

Відтак у різних проєктах контракту Джуліані мав отримати за свою роботу 300 чи 500 тисяч доларів.

Аванс передбачили і для інших адвокатів

Ба більше, Луценко, Кулик і Шокін погодилися заплатити двом адвокатам, близьким до Джуліані, тобто Тойєнсінг і Дідженові.

У квітні 2019 року Тойєнсінг та Дідженова направили Луценку та Кулику проєкт договору про передоплату. Вони погодились допомогти розкрити "докази незаконної поведінки американців в Україні", мовиться нібито про Байденів. Договір передбачав виплату авансу у розмірі 125 тисяч доларів. Згодом Тойєнсінг і Дідженова направили Шокіну аналогічний договір про гонорар, погодившись представляти його інтереси.

Журналісти наголосили, що Луценко не мав впливу чи повноважень для укладання контрактів із Джуліані.

Що відомо про так звану справу Байдена в Україні