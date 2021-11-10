Український лідер наголосив, що щиро дякує цьому політику. Окрім того, Зеленський привітав колективи двох інформаційних телеканалів, які здобули реальну незалежність.
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Те, що закон працює, у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх. Переконуючи усіх, що він – тільки політик, він мужньо втратив себе і частинку своїх медіаактивів,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив: тепер ці два канали зможуть нарешті казати правду та вільно працювати під керівництвом нових незалежних власників.
Порошенко продав права на "5 канал" та "Прямий"
- Володимир Зеленський підписав закон про олігархів 5 листопада.
- Український лідер зауважив, що тепер олігархи мають 2 шляхи. Або стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу", або нагатися грати за старими правилами та розпочати чорну сторінку своєї історії.
- Вже 8 листопада Петро Порошенко повідомив, що продав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал" журналістам.