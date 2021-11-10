Український лідер наголосив, що щиро дякує цьому політику. Окрім того, Зеленський привітав колективи двох інформаційних телеканалів, які здобули реальну незалежність.

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Те, що закон працює, у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх. Переконуючи усіх, що він – тільки політик, він мужньо втратив себе і частинку своїх медіаактивів,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив: тепер ці два канали зможуть нарешті казати правду та вільно працювати під керівництвом нових незалежних власників.

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