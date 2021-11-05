Зеленський наголосив, що ​​у 1991 році Україна відновила свою незалежність. Водночас вона тривалий час залишалася залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За словами президента, за цей час вони майже сплелися.

Зауважте Зеленський не хоче бути залежним, – політолог про боротьбу з олігархами

Зеленський наголосив, що вже не пригадати, хто кого створив: "політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками."

За словами президента, очевидно, що ні перші, ні другі ніколи не мали Батьківщини.

Бо Україна була для них просто ресурсною базою, а державний бюджет – джерелом прибутку. Тим часом слова "державний інтерес України" залишалися незнайомими та смішними.

Зеленський зауважив, що підписав закон, який докорінно змінить це. Бо зараз будують країну, де правила – рівні для усіх. Там політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян, а бізнес існує за сприяння держави, а не коштом держави.

Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії,

– підсумував Зеленський.

Зеленський підписав закон про олігархів

Антиолігархічний закон Верховна Рада ухвалила ще 23 вересня 2021 року. "За" проголосували 279 нардепів.

У Зеленського розповіли, що документ ухвалили "з метою забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства".

Зеленський зауважив, що "в усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році".

Документ Зеленський підписав 5 листопада.

Допис Зеленського:

​​У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку.

А державний інтерес України – незнайомими, смішними словами.

Сьогодні я підписав закон, який докорінно змінить це.

Ми будуємо країну, де правила рівні для всіх.

Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян.

Де бізнес існує за сприяння держави, а не за рахунок держави.

Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи.

Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу".

Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії.