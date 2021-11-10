Украинский лидер подчеркнул, что искренне благодарит этого политика. Кроме того, Зеленский поздравил коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость.
К сведению Все умершие – невакцинированные, – Зеленский к тем, кто не делает прививки
То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял себя и частицу своих медиаактивов,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул: теперь эти два канала смогут наконец-то говорить правду и свободно работать под руководством новых независимых собственников.
Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"
- Владимир Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.
- Украинский лидер заметил, что теперь у олигархов 2 пути. Либо стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую", либо играть по старым правилам и начать черную страницу своей истории.
- Уже 8 ноября Петр Порошенко сообщил, что продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистам.