Украинский лидер подчеркнул, что искренне благодарит этого политика. Кроме того, Зеленский поздравил коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость.

К сведению Все умершие – невакцинированные, – Зеленский к тем, кто не делает прививки

То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял себя и частицу своих медиаактивов,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: теперь эти два канала смогут наконец-то говорить правду и свободно работать под руководством новых независимых собственников.

Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"