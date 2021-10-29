Так, прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування. Далі складатимуть обвинувальний акт.

Читайте також НАБУ має понад десяток заяв про "зарплати" у конвертах для нардепів, – Ситник

Що треба знати про справу "рекордного хабаря"

Ще у червні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали групу осіб через хабарництво. Їх спіймали "на гарячому", оскільки ті намагались передати 5 мільйонів доларів керівництву антикорупційних органів.

За ці гроші начебто мали закрити кримінальну справу щодо ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Це провадження восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ за підслідністю.

Затримали кількох чиновників

У справі затримали кількох довірених осіб Злочевського:

Відсторонений перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, ексдиректор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча, колишня директорка організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олена Мазурова.

Остання у червні 2021 року пішла на угоду зі слідством. Вона визнала, що винна. До речі, Злочевському про підозру повідомили 1 липня 2020 року. Його оголосили у розшук, згодом – заочно арештували.