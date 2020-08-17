Найбільший хабар в історії України: ексміністра-втікача Злочевського заочно заарештували
Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського.
Про це повідомили на брифінгу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Що передувало Злочевського оголосили у розшук
Буквально перед пресконференцією мені доповіли, що суд обрав заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нашому фігуранту (Злочевському – 24 канал),
– зазначив керівник САП Назар Холодницький.
Він додав, що наразі слідство ще триває. До того ж, глава відомства запевнив, що розслідування справи вдасться завершити до закінчення термінів досудового слідства. Він переконав, що всі докази зібрали правильно.
Що відомо про скандальний хабар у 6 мільйонів:
- Керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою 12 червня. Це найбільший хабар в історії України
- За даними ЗМІ, затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
- У САП уточнили, що гроші представники колишнього чиновника Миколи Злочевського пропонували за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Йдеться про 2 кримінальні справи – щодо розтрати та привласнення майна та про відмивання грошей.