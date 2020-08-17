Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського.

Про це повідомили на брифінгу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Що передувало Злочевського оголосили у розшук

Буквально перед пресконференцією мені доповіли, що суд обрав заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нашому фігуранту (Злочевському – 24 канал),

– зазначив керівник САП Назар Холодницький.

Він додав, що наразі слідство ще триває. До того ж, глава відомства запевнив, що розслідування справи вдасться завершити до закінчення термінів досудового слідства. Він переконав, що всі докази зібрали правильно.

Довідка. Ексміністр екології Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні.

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