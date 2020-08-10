Колишнього міністра екології часів президента-втікача Януковича – Миколу Злочевського – оголосили у розшук. Це трапилось після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 6 мільйонів доларів.

Про внесення Злочевського у базу осіб, яких розшукують правоохоронці, свідчать дані, оприлюднені на сайті МВС. Раніше Ексміністра екології Злочевського викликають на три допити Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Злочевського оголосили в розшук / Скриншот Рекордний хабар і Злочевський: що про це відомо Люди Злочевського за 6 мільйонів доларів хотіли підкупити керівництво САП та Головного підрозділу детективів НАБУ.

За ці гроші САП і НАБУ мали закрити кримінальне провадження проти Злочевського, який сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

Справу хотіли закрити до дня народження Злочевського, щоб він міг без перешкод повернутися в Україну.

У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології. Йдеться про першого заступника голови Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, главу з правових питань Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову. 15 червня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.

1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.