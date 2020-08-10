Бывшего министра экологии времен президента-беглеца Януковича – Николая Злочевского – объявили в розыск. Это случилось после того, как правоохранители сообщили ему о подозрении по делу о рекордной для Украины взятке в 6 миллионов долларов.

О внесении Злочевского в базу лиц, которых разыскивают правоохранители, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте МВД. Ранее Экс-министра экологии Злочевского вызывают на три допроса Злочевский попал в категорию лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу. Злочевского объявили в розыск / Скриншот Рекордная взятка и Злочевский: что об этом известно Люди Злочевского за 6 миллионов долларов хотели подкупить руководство САП и Главное подразделение детективов НАБУ.

За эти деньги САП и НАБУ должны были закрыть уголовное производство против Злочевского, который способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банка".

Дело хотели закрыть до дня рождения Злочевского, чтобы он мог без препятствий вернуться в Украину.

По этому делу задержали на горячем трех доверенных лиц экс-министра экологии. Речь идет о первом заместителе председателя Государственной налоговой службы Киева Николае Ильяшенко, главе по правовым вопросам Burisma Андрее Киче и бывшей руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Елене Мазуровой. 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.

1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.