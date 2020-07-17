Экс-министра экологии Злочевского вызывают на три допроса
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на три допроса подряд экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.
Соответствующая повестка размещена на сайте НАБУ.
В тексте повестки указано, что Злочевского вызывают на допрос в НАБУ как подозреваемого. Дело касается рекордной взятки в размере 6 миллионов гривен, которую пытались вручить руководителям САП и НАБУ.
Обратите внимание Рекордная взятка НАБУ и САП должна была быть не 6, а 50 миллионов, – експрокурор Кулик
Допросы Злочевского запланированы на:
- 21 июля в 15:30;
- 22 июля в 14:30;
- 23 июля в 11:30.
Злочевского вызывают на допрос 21 июля / Фото пресс-службы НАБУ
Повестка Злочевскому на 22 июля / Фото пресс-службы НАБУ
НАБУ вручило Злочевскому сразу три повестки на допрос – последняя 23 июля / Фото пресс-службы НАБУ
Сообщение о допросах Николаю Злочевскому прислали по почте по его месту регистрации, поскольку не известно, где он точно находится.
Суть дела Злочевского:
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались вручить взятку в 6 миллионов гривен. Один миллион должны были получить посредники.
- Взятку пытались дать за закрытие дела против владельца компании Николая Злочевского Burisma, который способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".
- По этому делу задержали на горячем трех доверенных лиц экс-министра экологии. Речь идет о первом заместителе председателя Государственной налоговой службы Киева Николае Ильяшенко, главе по правовым вопросам Burisma Андрее Кича и бывшей руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Елене Мазуровой. 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.
- 1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.