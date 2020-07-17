Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на три допроса подряд экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Соответствующая повестка размещена на сайте НАБУ.

В тексте повестки указано, что Злочевского вызывают на допрос в НАБУ как подозреваемого. Дело касается рекордной взятки в размере 6 миллионов гривен, которую пытались вручить руководителям САП и НАБУ.

Обратите внимание Рекордная взятка НАБУ и САП должна была быть не 6, а 50 миллионов, – експрокурор Кулик

Допросы Злочевского запланированы на:

21 июля в 15:30;

22 июля в 14:30;

23 июля в 11:30.



Злочевского вызывают на допрос 21 июля / Фото пресс-службы НАБУ



Повестка Злочевскому на 22 июля / Фото пресс-службы НАБУ



НАБУ вручило Злочевскому сразу три повестки на допрос – последняя 23 июля / Фото пресс-службы НАБУ

Сообщение о допросах Николаю Злочевскому прислали по почте по его месту регистрации, поскольку не известно, где он точно находится.

Суть дела Злочевского: