Ексміністра екології Злочевського викликають на три допити
Національне антикорупційне бюро України викликало на три допити поспіль ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.
Відповідна повістка розміщена на сайті НАБУ.
У тексті повістки вказано, що Злочевського викликають на допит в НАБУ як підозрюваного. Справа стосується рекордного хабаря у розмірі 6 мільйонів гривень, який намагалися вручити керівникам САП та НАБУ.
Зверніть увагу Рекордний хабар НАБУ та САП мав бути не 6, а 50 мільйонів, – експрокурор Кулик
Допити Злочевського заплановано на:
- 21 липня о 15:30;
- 22 липня о 14:30;
- 23 липня о 11:30.
Злочевського викликають на допит 21 липня / Фото пресслужби НАБУ
Повістка Злочевському на 22 липня / Фото пресслужби НАБУ
НАБУ вручило Злочевському одразу три повістки на допит – останній 23 липня / Фото пресслужби НАБУ
Повідомлення про допити Миколі Злочевському надіслали поштою за його місцем реєстрації, оскільки не відомо, де він точно перебуває.
Суть справи Злочевського:
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися вручити хабар у 6 мільйонів гривень. Один мільйон мали отримати посередники.
- Хабар намагалися дати за закриття справи проти власника компанії Burisma Миколи Злочевського, який сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології. Йдеться про першого заступника голови Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, главу з правових питань Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову. 15 червня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.
- 1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.