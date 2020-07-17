Національне антикорупційне бюро України викликало на три допити поспіль ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

Відповідна повістка розміщена на сайті НАБУ.

У тексті повістки вказано, що Злочевського викликають на допит в НАБУ як підозрюваного. Справа стосується рекордного хабаря у розмірі 6 мільйонів гривень, який намагалися вручити керівникам САП та НАБУ.

Зверніть увагу Рекордний хабар НАБУ та САП мав бути не 6, а 50 мільйонів, – експрокурор Кулик

Допити Злочевського заплановано на:

21 липня о 15:30;

22 липня о 14:30;

23 липня о 11:30.



Злочевського викликають на допит 21 липня / Фото пресслужби НАБУ



Повістка Злочевському на 22 липня / Фото пресслужби НАБУ



НАБУ вручило Злочевському одразу три повістки на допит – останній 23 липня / Фото пресслужби НАБУ

Повідомлення про допити Миколі Злочевському надіслали поштою за його місцем реєстрації, оскільки не відомо, де він точно перебуває.

Суть справи Злочевського: