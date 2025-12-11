Військові отримують попередження, що перевестися після СЗЧ можна буде лише у штурмовики, – ЗМІ

Українських військових попереджають, що повернутися з самовільного залишення частини тепер буде значно складніше. У низці бригад бійцям розсилають повідомлення про те, що Генштаб змінив механізм повернення із СЗЧ – відтепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

Таке повідомлення переслав військовий із бригади Сухопутних військ, передає 24 Канал з посиланням на hromadske.

Як Генштаб змінив механізм повернення із СЗЧ?

Військове командування направляє директиви із вказівками про заборону агітаційних заходів та видачу рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу.

"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", – ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.

В іншій бригаді Сухопутних військ заборонили давати відношення чи рекомендаційны листи тим, хто пішов у СЗЧ. Єдина альтернатива – набирати в підрозділ через батальйони резерву.

У нас рекрутинг закрився. Вони приходять – і зразу в штурмові війська,

– сказав hromadske ще один командир батальйону, який уже зіткнувся з новими правилами роботи з СЗЧ.

Він розповів, як виписав відношення бійцю, що пішов у СЗЧ зі своєї бригади та хотів перевестися до нього в батальйон. Але у ВСП його все одно скерували в штурмовий полк. Коли він пішов в інший ТЦК (після звернення до ВСП саме ТЦК розподіляє військових) там його направили знову в штурмовий полк, але в інший.

Таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ,

– зазначили у DeepState.

24 Канал намагається отримати коментар від Генштабу стосовно цих директив.

