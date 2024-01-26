Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія використовує будь-яку можливість для дискредитації України і військової допомоги з боку міжнародних партнерів. Наразі вона намагається розгорнути навколо ситації з літаком нову інформаційну кампанію проти нашої країни.

У коментарі ЗМІ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у випадку з літаком Іл-76 окупанти дотримуються тієї схеми, яку застосовували після теракту в Оленівці.

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Кампанія проти України

Так, майже одразу після того, як стало відомо про падіння Іл-76 під Бєлгородом, російські ЗМІ почали звинувачувати Україну, а також дискредитувати військову допомогу від інших країн, зазначаючи, що, мовляв, літак збили ракетами, переданими від Заходу. Таку саму маячню вони розводили і в ситуації з Оленівкою

Станом на зараз Україна не може підтвердити достовірність російських заяв. Жодний офіційний орган країни-терориста не надав інформації. А "списки", поширені у прокремлівських медіа, на думку Лубінця, є елементами інформаційної пропагандистської кампанії проти нашої країни.

Омбудсмен зазначив, що Україна наполягає на незалежному міжнародному розслідуванні. Тільки після нього можна буде точно говорити, що сталося з літаком і хто перебував на його борту.

Я припускаю, що інцидент з літаком був заздалегідь спланований для дискредитції України,

– наголосив Лубінець.

Уповноважений вважає, що Росія навряд чи допустить експертів до місця події.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо