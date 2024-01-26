Це нагадує ситуацію з терактом в Оленівці, – Лубінець про падіння Іл-76
Джерело:Дмитро Лубінець
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія використовує будь-яку можливість для дискредитації України і військової допомоги з боку міжнародних партнерів. Наразі вона намагається розгорнути навколо ситації з літаком нову інформаційну кампанію проти нашої країни.
У коментарі ЗМІ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у випадку з літаком Іл-76 окупанти дотримуються тієї схеми, яку застосовували після теракту в Оленівці.
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Кампанія проти України
Так, майже одразу після того, як стало відомо про падіння Іл-76 під Бєлгородом, російські ЗМІ почали звинувачувати Україну, а також дискредитувати військову допомогу від інших країн, зазначаючи, що, мовляв, літак збили ракетами, переданими від Заходу. Таку саму маячню вони розводили і в ситуації з Оленівкою
Станом на зараз Україна не може підтвердити достовірність російських заяв. Жодний офіційний орган країни-терориста не надав інформації. А "списки", поширені у прокремлівських медіа, на думку Лубінця, є елементами інформаційної пропагандистської кампанії проти нашої країни.
Омбудсмен зазначив, що Україна наполягає на незалежному міжнародному розслідуванні. Тільки після нього можна буде точно говорити, що сталося з літаком і хто перебував на його борту.
Я припускаю, що інцидент з літаком був заздалегідь спланований для дискредитції України,
– наголосив Лубінець.
Уповноважений вважає, що Росія навряд чи допустить експертів до місця події.
Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо
- 24 січня у Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76.
- Росіяни кажуть, що там перебували 65 українських військоволонених. Їх везли на обмін.
- З фото і відео, наданих окупантами, з місця падіння літака, важко визначити кількість загиблих.
- Крім того, ворог поширив "списки" українців, які перебували на борту.
- У ГУР зазначили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати загибель військовополонених. У розвідці заявили, що на 24 січня справді був запланований обмін, але він зірвався.