Это напоминает ситуацию с терактом в Еленовке, – Лубинец о падении Ил-76

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия использует любую возможность дискредитации Украины и военной помощи со стороны международных партнеров. Она пытается развернуть вокруг ситуации с самолетом новую информационную кампанию против нашей страны.

В комментарии СМИ Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в случае с самолетом Ил-76 оккупанты придерживаются той схемы, которую применяли после теракта в Оленовке.

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Кампания против Украины

Так, почти сразу после того, как стало известно о падении Ил-76 под Белгородом, российские СМИ начали обвинять Украину, а также дискредитировать военную помощь от других стран, отмечая, что, мол, самолет сбили ракетами, переданными от Запада. Такой же бред они разводили и в ситуации с Еленовкой

На сегодня Украина не может подтвердить достоверность российских заявлений. Ни один официальный орган страны-террориста не предоставил информацию. А "списки", распространены в прокремлевских медиа, по мнению Лубинца, являются элементами информационной пропагандистской кампании против нашей страны.

Омбудсмен отметил, что Украина настаивает на независимом международном расследовании. Только после него можно будет точно говорить, что произошло с самолетом и кто находился на его борту.

Я предполагаю, что инцидент с самолетом был заранее спланирован для дискредитации Украины,

– подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный считает, что Россия вряд ли допустит экспертов к месту происшествия.

Падение Ил-76 под Белгородом: что известно