Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Росія програє війну проти України, вже не контролює власні кордони і навіть повітряний простір над Кремлем. Її ніхто не боїться, "червоні лінії" не працюють. У Кремлі ж змушені терпіти приниження та сподіватися на диво, що дозволить зберегти обличчя. Таким у Москві традиційно вважають ядерну зброю.

25 травня 2023 року міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території цієї країни. Це стало черговим нагадуванням, що Росія це ніби все ще потужна сила, яка вміє гратися "в ескалацію". 24 Канал проаналізував, що ховається за цим шоу та чи є реальний ризик ядерної ескалації.

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Про наміри росіян завезти ядерні заряди на терени, які контролює режим Лукашенка, було відомо давно, фактично з середини 2022 року. Чітких контурів увесь цей процес набув у березні 2023, коли Путін заявив, що до Білорусі завезуть ядерні ракети одразу, як добудують ядерне сховище – орієнтовна дата завершення проєкту – 1 липня 2023 року. Таким чином, зустріч Шойгу і Хрєніна не мала особливого сенсу, адже все давно узгодили й без них.



Глави міноборони Сєргєй Шойгу та Віктор Хрєнін / Фото Міноборони Білорусі

Сі Цзіньпін втрачає обличчя

Цікаво, що заява про ядерну ескалацію від Путіна пролунала за кілька днів після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви, під час якого лідери двох країн у спільній заяві засудили спроби ядерної ескалації.

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На відверте знущання над Сі в Китаї образились та засудили його. Втім, у Росії вирішили ігнорувати "червоні лінії" Сі та показати характер. Новий прояв російського "характеру" бачимо саме зараз. Також бачимо і вагу дипломатичного авторитету Пекіна.



Сі буде незадоволений "свавільним" рішенням Путіна / фото AFP

Що за "ядерку" можуть розмістити в Білорусі

Мовиться насамперед про тактичну ядерну зброю. Росіяни заявляють, що операторами будуть виключно вони, а Білорусь лише надає власну територію. Засобом доставки має бути ОТРК "Іскандер-М", але чимало джерел також говорять і про літаки Су-25 білоруських ВПС. Зокрема, сам Хрєнін на зустрічі з Шойгу вказав на це.



На початку року Росія запевняла, що передала режиму Лукашенка декілька ОТРК "Іскандер" для "самостійної експлуатації" / фото росЗМІ

У ході військового та військово-технічного співробітництва між нашими країнами вжито заходів щодо нарощування бойового потенціалу регіонального угруповання військ, зокрема, оснащення новими сучасними зразками озброєння, такими як оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М", зенітною ракетною системою С-400. Проведено переобладнання літаків Су-25 із можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Військовослужбовці Республіки Білорусь пройшли навчання на полігонах Російської Федерації та здобули практичні навички в їх експлуатації,

– Хрєнін розповідає про ядерну потенцію Білорусі.

Експерти зауважують, що ядерних зарядів до "Іскандерів" у росіян небагато –не більше 100, а їхній стан викликає питання. А даних про ядерні авіабомби для тактичної авіації немає взагалі.

Це не означає, що їх немає, але ставить під сумнів заяви про "Су". Втім, така ймовірність все ж існує.



Білоруський Су-25 / фото міноборони Білорусі

Експерти з Defence Express звертають увагу на доповідь Jamestown Foundation, яка припускає, що Росія все ж може розташувати на території Білорусі радянські тактичні авіабомби з ядерним боєзарядом РН-40, прийняті на озброєння в 1991 році.

Для їхнього зберігання на білоруській території може бути використаний мобільний комплекс НГП3, який має в своєму складі до 12 машин різних типів, котрі загалом можуть вміщати в себе до 48 "спецбоєприпасів".



Авіабомби РН-40 / фото росЗМІ

Хвороба Лукашенка та рейд на Бєлгородщину

, заяви про авіацію, як носія російської ядерної зброї співпали з отриманням Україною ЗРК PATRIOT, а також інцидентом 13 травня 2023 року на Білгородщині, коли невідомі сили знищили авігруппу росіян у складі 2 гелікоптерів Мі-8, винищувача-бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35.Після цього небесна активність росіян на північних кордонах з Україної стрімко пішла н спад. Чим це не перестрога для тих, хто розповідає про успіхи білоруських ВПС?

Напередодні зустрічі Шойгу і Хреніна відбувалися доволі цікаві події.

По-перше, захворів Лукашенко – його в складному стані привезли до Москви на парад на 9 травня. Уважні фотографи побачили на руках диктатора бинти та припустили, що йому зле. Згодом Лукашенко "очуняв" і навіть злітав з візитом на поклон до Путіна. Після нього якраз і зустічалися Шойгу та Хрєнін.

його в складному стані привезли до Москви на парад на 9 травня. Уважні фотографи побачили на руках диктатора бинти та припустили, що йому зле. Згодом Лукашенко "очуняв" і навіть злітав з візитом на поклон до Путіна. Після нього якраз і зустічалися Шойгу та Хрєнін. Тим часом, російські партизани роблять сміливий рейд на Білгородщину та демонструють повну недієздатність тамтешньої оборони, зокрема, ставлять питання щодо безпеки російських сховищ ядерної зброї (інцидент на об'єкті "Бєлгород-22"). Цікаво, що чи не єдиним реальним наслідком рейду стало посилення державного кордону з Україною. Але не Росією, а Білоруссю (схоже, згадали давню історію про "4 позиції").

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Синхронно з подіями голос подав авторитетний польський блогер. Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак закликав Польщу готуватися до збройного повстання в Білорусі, яке може статися за успіху контрнаступу України.

Готуйтеся до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Справа в тому, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які проводитиму операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм так само, як ми допомагаємо українцям… У нього (Лукашенка) більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. І Росія йому не надто допоможе, тому що в неї будуть свої проблеми,

– заявив Скшипчак в інтерв'ю Polsat.

Слова польського генерала-пенсіонера у Мінську безумовно почули й жодних сумнівів, що саме йому відповідав Хрєнін, коли під час зустрічі з Шойгу, пригрозив неназваним "недружнім країнам".

Це буде дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн і, сподіваємося, змусить їхнє керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації обстановки в регіоні,

– генерал Хрєнін 25 травня пояснює логіку появи ядерної зброї в Білорусі.

Але є важливий нюанс: погрожувати "недружнім країнам" не є функціональним обов'язком пана Хрєніна. Йому належить лише виконувати все, що забажає окупаційний контингент Росії у Білорусі. Це така собі роль кролика, до якого завітав безпосередній і хамовитий Вінні-Пух. Хрєніну належить просто терпіти, натомість "ядеркою" будуть займатися старші товариші з 12 Головного управління Генштабу ЗС Росії, над якими ще більш старші товариші.

До речі, Путін і Ко в березні 2023 року інфантильно пояснювали вимушеність ядерної ескалації, як відповідь на постачання до України з Великої Британії танкових снарядів зі збідненим ураном. Втім, така риторика нікого в оману не ввела, крім споживачів російської пропаганди, пам'ять яких еволюціонувала до рівня золотої рибки.

А чи буде "ядерка"?

Наразі в цьому питанні насправді немає однозначної відповіді, але є сакральна дата "1 липня 2023 року", коли нібито будуть готові ядерні сховища для ракет. Також вже є системи ППО /ПРО для потенційного захисту цих сховищ, а також пускові, які можуть бути засобами доставки російської ядерної зброї (з квітня 2023 року оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" вже в Білорусі).



Білоруські Су-24М на стоянці в 61-ій авіабазі поблизу Барановічів, квітень 2022 року / ілюстрація Google Maps

Також є консенсусне рішення цивілізованого світу ввести ще якісь потужні санкції в разі, якщо Росія виконає свою погрозу. Причому, планується покарати не лише Росію, а й Білорусь.

Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями,

— високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у твіттері 26 березня 2023 попереджає про відповідь на ескалацію.

Як бачимо, ставки зроблено – залишилось чекати розвитку подій. Але є стійке враження, що Росія стільки разів волала про "вовків", що тепер її погрози просто не працюють.

Чорний лебідь

До 1 липня ще далеко, особливо не тлі неминучого контрнаступу ЗСУ. Можливо, в липні вже й не буде кому передавати ядерні заряди білорусам. Можливо, їх все ж передадуть, але вже не буде кому контролювати небезпечний груз (тоді Хренін з кролика перетвориться на мудру сову, а його заява про білоруські Су-25, як носій російської ядерної зброї вже не буде сприйматися як блеф).

Можливо, не буде кому й передавати ракети. Нині ці варіанти видаються дещо фантастичними, але воно абсолютно точно не мають нульової ймовірності. Натомість можуть претендувати на повноцінного "чорного лебедя".