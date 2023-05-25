Игра в эскалацию: когда и сколько ядерных боезарядов Россия может разместить в Беларуси

Россия проигрывает войну против Украины, уже не контролирует собственные границы и даже воздушное пространство над Кремлем. Ее никто не боится, красные линии не работают. В Кремле вынуждены терпеть унижение и надеяться на чудо, которое позволит сохранить лицо. Таким в Москве традиционно считают ядерное оружие.

25 мая 2023 года министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории этой страны. Это стало очередным напоминанием, что Россия это якобы все еще мощная сила, умеющая играть "в эскалацию". 24 Канал проанализировал, что скрывается за этим шоу и есть ли реальный риск ядерной эскалации.

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О намерениях россиян завезти ядерные заряды на территории, которые контролирует режим Лукашенко, было известно давно, фактически с середины 2022 года. Четкие контуры весь этот процесс приобрел в марте 2023 года, когда Путин заявил, что в Беларусь завезут ядерные ракеты сразу, как достроят ядерное хранилище – ориентировочная дата завершения проекта – 1 июля 2023 года. Таким образом, встреча Шойгу и Хренина не имела особого смысла, ведь все давно согласовали и без них.



Главы минобороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин / Фото Минобороны Беларуси

Си Цзиньпин теряет лицо

Любопытно, что заявление о ядерной эскалации от Путина прозвучало через несколько дней после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, во время которого лидеры двух стран в совместном заявлении осудили попытки ядерной эскалации.

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На откровенное издевательство над Си в Китае обиделись и осудили его. Впрочем, в России решили игнорировать "красные линии" Си и показать характер. Новое проявление русского "характера" видим именно сейчас. Также мы видим и вес дипломатического авторитета Пекина.



Си будет недоволен "самоуправным" решением Путина / AFP

Что за "ядерку" могут разместить в Беларуси

Речь идет прежде всего о тактическом ядерном оружии. Россияне заявляют, что операторами будут исключительно они, а Беларусь только предоставляет собственную территорию. Средством доставки должен быть ОТРК "Искандер-М", но многие источники также говорят и о самолетах Су-25 белорусских ВВС. В частности, сам Хренин на встрече с Шойгу указал на это.



В начале года Россия уверяла, что передала режиму Лукашенко несколько ОТРК "Искандер" для "самостоятельной эксплуатации" / фото росСМИ

В ходе военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в частности, оснащение новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Произведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Республики Беларусь прошли обучение на полигонах Российской Федерации и получили практические навыки в их эксплуатации,

– Хренин рассказывает о ядерной потенции Беларуси.

Эксперты отмечают, что ядерных зарядов к "Искандерам" у россиян немного – не более 100, а их состояние вызывает вопросы. А данных о ядерных авиабомбах для тактической авиации нет вообще.

Это не значит, что их нет, но подвергает сомнению заявления о "Су". Впрочем, такая вероятность все же существует.



Белорусский Су-25 / фото минобороны Беларуси

Эксперты из Defence Express обращают внимание на доклад Jamestown Foundation, предполагающий, что Россия все же может разместить на территории Беларуси советские тактические авиабомбы с ядерным боезарядом РН-40, принятые на вооружение в 1991 году.

Для их хранения на белорусской территории может быть использован мобильный комплекс НГП3, который имеет в своем составе до 12 машин разных типов, которые в общей сложности могут вмещать до 48 "спецбоеприпасов".



Авиабомбы РН-40 / фото росСМИ

Болезнь Лукашенко и рейд на Белгородщину

, заявления об авиации как носителе российского ядерного оружия совпали с получением Украиной ЗРК PATRIOT, а также инцидентом 13 мая 2023 года на Белгородщине, когда неизвестные силы уничтожили авиагруппу россиян в составе 2 вертолетов Ми-8, истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35.После этого небесная активность россиян на северных границах с Украиной стремительно пошла на спад. Чем это не предупреждение для тех, кто рассказывает об успехах белорусских ВВС?

Накануне встречи Шойгу и Хренина происходили интересные события.

Во-первых, заболел Лукашенко – его в сложном состоянии привезли в Москву на парад на 9 мая. Внимательные фотографы увидели на руках диктатора бинты и предположили, что ему плохо. Впоследствии Лукашенко "очухался" и даже слетал с визитом на поклон к Путину. После него как раз и встречались Шойгу и Хренин.

его в сложном состоянии привезли в Москву на парад на 9 мая. Внимательные фотографы увидели на руках диктатора бинты и предположили, что ему плохо. Впоследствии Лукашенко "очухался" и даже слетал с визитом на поклон к Путину. После него как раз и встречались Шойгу и Хренин. Тем временем, российские партизаны совершают смелый рейд на Белгородщину и демонстрируют полную недееспособность тамошней обороны, в частности, задают вопросы безопасности российских хранилищ ядерного оружия (инцидент на объекте "Белгород-22"). Интересно, что едва ли не единственным реальным следствием рейда стало усиление государственной границы с Украиной. Но не Россией, а Беларусью (похоже, вспомнили старую историю о "4 позициях").

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Синхронно с событиями голос подал авторитетный польский блогер. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал Польшу готовиться к вооруженному восстанию в Беларуси, которое может произойти при успехе контрнаступления Украины.

Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им так же, как мы помогаем украинцам… У него (Лукашенко) больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. И Россия ему не слишком поможет, потому что у нее будут свои проблемы,

– заявил Скшипчак в интервью Polsat.

Слова польского генерала-пенсионера в Минске безусловно услышали и никаких сомнений, что именно ему отвечал Хренин, когда во время встречи с Шойгу пригрозил неназванным "недружественным странам".

Это будет действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе.

– генерал Хренин 25 мая объясняет логику появления ядерного оружия в Беларуси.

Но есть важный нюанс: угрожать "недружественным странам" не является функциональным долгом господина Хренина. Ему предстоит только выполнять все, что пожелает оккупационный контингент России в Беларуси. Это этакая роль кролика, к которому пришел непосредственный и хамовитый Винни-Пух. Хренину предстоит просто терпеть, а "ядеркой" будут заниматься старшие товарищи из 12 Главного управления Генштаба ВС России, над которыми еще более старшие товарищи.

Кстати, Путин и Ко в марте 2023 года инфантильно объясняли вынужденность ядерной эскалации как ответ на поставки в Украину из Великобритании танковых снарядов с обедненным ураном. Впрочем, такая риторика никого в заблуждение не ввела кроме потребителей российской пропаганды, память которых эволюционировала до уровня золотой рыбки.

А будет ли "ядерка"?

Сейчас в этом вопросе нет однозначного ответа, но есть сакральная дата "1 июля 2023 года", когда будут готовы ядерные хранилища для ракет. Также уже есть системы ПВО/ПРО для потенциальной защиты этих хранилищ, а также пусковые, которые могут являться средствами доставки российского ядерного оружия (с апреля 2023 года оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уже в Беларуси).



Белорусские Су-24М на стоянке в 61-й авиабазе возле Барановичей, апрель 2022 года / иллюстрация Google Maps

Также есть консенсусное решение цивилизованного мира ввести еще какие-то мощные санкции в случае, если Россия выполнит свою угрозу. Причем планируется наказать не только Россию, но и Беларусь.

Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями,

— высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в твиттере 26 марта 2023 года предупреждает об ответе на эскалацию.

Как видим, ставки сделаны – осталось ждать развития событий. Но есть стойкое впечатление, что Россия столько раз кричала о "волках", что теперь ее угрозы просто не работают.

Черный лебедь

До 1 июля еще далеко, особенно на фоне неизбежного контрнаступления ВСУ. Возможно, в июле уже и некому будет передавать ядерные заряды белорусам. Возможно, их все же передадут, но уже некому будет контролировать опасный груз (тогда Хренин из кролика превратится в мудрую сову, а его заявление о белорусских Су-25 как носителе российского ядерного оружия уже не будет восприниматься как блеф).

Возможно, некому будет и передавать ракеты. Сейчас эти варианты кажутся несколько фантастическими, но они совершенно точно не имеют нулевой вероятности. Вместо этого могут претендовать на полноценного "черного лебедя".