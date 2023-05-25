Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия больше не может гарантировать сохранность своих ядерных арсеналов на Белгородщине.

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"Я думаю, что россияне окончательно заберут тактическое ядерное оружие из хранилища, потому что они не могут гарантировать его сохранность. Для Украины, стран Центральной Европы и мира в целом станет безопаснее", – сказал Мусиенко.

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Военный обозреватель также добавил, что уязвимость российских ядерных арсеналов может стать поводом для дискуссий в международном сообществе насчет лишения Москвы такого оружия.

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Мусиенко отметил высокую подготовку добровольческого рейда, ведь его упустили российские спецслужбы и силовики.

"Мы увидели, что с небольшим количеством людей и средств можно достаточно легко зайти, провести определенные рейды, более чем на сутки установить контроль на территории России", – отметил военный обозреватель.

Кроме того, последние события демонстрируют безразличие Москвы к своим регионам. Российскую власть абсолютно не интересует, как там живут люди, что происходит на местах, безопасно ли им.

Операция российских добровольцев будет иметь продолжение

По мнению Мусиенко, можно говорить об обретении субъектности таких участников российской оппозиции, как легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус. Кремлю следует смириться, что их набеги и рейды будут продолжаться.

Обратите внимание! Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус – это военные подразделения ВСУ, сформированные из российских граждан. Между собой отличаются тем, что в составе легиона могут быть бывшие российские пленники.

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