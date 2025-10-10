Коней поки не було: у бригаді "Рубіж" шокували, як росіяни атакують біля Покровська
- Російські війська на Покровському напрямку використовують мотоцикли для швидких і маневрових атак, створюючи загрозу українським позиціям.
- Окупанти також застосовують артилерію, яка саме на Покровському напрямку у противника дуже якісна та точна.
Нещодавно в засобах ЗМІ поширилась інформація про те, що ворог хоче використовувати коней для атак. До цього поки що не дійшло, але окупанти вже вигадали новий і дуже дієвий спосіб.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомив начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що мовиться про двоколісний транспорт. Він має декілька переваг і дозволяє противнику досягати позицій українських бійців.
Як росіяни атакують біля Покровська?
Під час атак на Покровському напрямку ворог не застосовує кавалерію, але використовує мотоцикли. Двоколісний транспорт, за словами начальника розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", дуже дієвий.
Мотоцикл є швидким, може маневрувати та їхати туди, де не їде важка техніка. Крім того, він малогабаритний, що ускладнює влучання по ньому, порівняно, наприклад, з танком.
Тому піхота противника, яка швидко рухається до наших позицій на мотоциклах, становить реальну загрозу. Складно влучити у них на відстані. Часом росіянам вдається дістатись до наших позицій, а далі наша піхота вступає з ними у контактний бій,
– сказав він.
Борисенко додав, що Покровський напрямок залишається пріоритетним напрямком для ворога. Відповідно, противник використовує велику кількість артилерії. Крім кількості, артилерія росіян на Покровському напрямку є якісною, порівнюючи з іншими напрямками, тому вони завдають точних ударів. Снарядів окупантам теж не бракує.
Що ще відомо про тактики атак ворога?
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що окупанти застосовують малопіхотні групи для просування, а паралельно – комбіновані атаки безпілотникам. Для протидії Сили оборони застосовують артилерію.
- Крім мотоциклів, на Покровському напрямку ворог використовує й інші різні тактики. Наприклад, часом просто закидає своїх людей в оточення, щоб показати так звані прориви.
- Також відомо, що часто росіяни переміщаючись трубопроводами, гинули від опромінення та отруєння токсичними випарами. Однак такі пересування можуть бути ефективними лише у випадку, коли це один з етапів операції, яка має комплексну підтримку усіх сил ворога.