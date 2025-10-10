Нещодавно в засобах ЗМІ поширилась інформація про те, що ворог хоче використовувати коней для атак. До цього поки що не дійшло, але окупанти вже вигадали новий і дуже дієвий спосіб.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що мовиться про двоколісний транспорт. Він має декілька переваг і дозволяє противнику досягати позицій українських бійців.

Як росіяни атакують біля Покровська?

Під час атак на Покровському напрямку ворог не застосовує кавалерію, але використовує мотоцикли. Двоколісний транспорт, за словами начальника розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", дуже дієвий.

Мотоцикл є швидким, може маневрувати та їхати туди, де не їде важка техніка. Крім того, він малогабаритний, що ускладнює влучання по ньому, порівняно, наприклад, з танком.

Тому піхота противника, яка швидко рухається до наших позицій на мотоциклах, становить реальну загрозу. Складно влучити у них на відстані. Часом росіянам вдається дістатись до наших позицій, а далі наша піхота вступає з ними у контактний бій,

– сказав він.

Борисенко додав, що Покровський напрямок залишається пріоритетним напрямком для ворога. Відповідно, противник використовує велику кількість артилерії. Крім кількості, артилерія росіян на Покровському напрямку є якісною, порівнюючи з іншими напрямками, тому вони завдають точних ударів. Снарядів окупантам теж не бракує.

Що ще відомо про тактики атак ворога?