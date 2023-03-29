Росіяни активно поширюють ІПСО про Бахмут: що там відбувається насправді

У Бахмуті триває активна фаза війни, натомість ворог намагається її показати як апокаліптичну подію. Росія вдається до цих заяв, щоб навіювати українцям свої наративи.

Також, щоб просувати в інформаційне поле вигідні для Росії сценарії наших дій. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснює, що це все – інформаційно-психологічна операція (ІПСО) ворога.

Дивіться також Бахмут – символ поразки Путіна, ворог не здатен поновити професійні сили, – Маломуж

Які наративи намагається поширити Росія про події у Бахмуті

Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій,

– заявила посадовиця.

Ганна Маляр пояснила, що окупанти у своїх інформаційно-психологічних операціях постійно використовують прізвище президента України Зеленського та командувача Сухопутних військ Сирського.

Заступниця міністра оборони України пояснила, що Росія використовує меседжі, що нібито:

рішення тримати Бахмут політичні;

Бахмут нема сенсу тримати, там майже все в оточенні;

героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Окупанти вдаються до таких закидів, щоб підірвати довіру до Зеленського та Сирського та внести конфлікт у військове керівництво держави.

Проте Маляр додала, що вороги не пишуть про те, що військові рішення в Україні не ухвалюють одноосібно:

є військове командування на чолі з Головнокомандувачем Валерієм Залужним та Начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою;

постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача, де теж ухвалюють оперативні рішення за участі всіх силових структур, які воюють.

Важливо Обережно, ІПСО: як розпізнати та протистояти російським гібридним загрозам

Що насправді відбувається в Бахмуті

Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 року триває повномасштабний наступ ворога,

– заявила Ганна Маляр.

За її словами, оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення ухвалюють грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Заступниця міністра Олексія Резнікова пояснила, що мовиться про такі оборонні задачі:

утримання займаних рубежів та позицій;

недопущення просування противника вглиб території;

завдання ворогу значних втрат;

створення умов для переходу в контрнаступ.

Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач,

– пояснила Маляр.

Вона запевнила, що саме наше командування, а не ворожі інформаційно-психологічні операції визначатимуть, доки нам обороняти Бахмут.

Оборона Бахмута: останні новини