Там могли взяти в заручники, – Резніков назвав своє найскладніше рішення під час війни

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав найважче своє рішення, яке йому довелось ухвалити під час повномасштабного вторгнення. І це були перемовини з росіянами.

Під час інтерв'ю з Дмитром Комаровим Олексій Резніков розповів, що найскладнішим рішенням для нього було поїхати в Білорусь на перемовини з росіянами. Про це пише 24 Канал.

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Було важко стримувати емоції​

Резніков розповів, що йому було морально важко проводити перемовини з окупантами. Це ж треба було сісти за стіл, протокольно потиснути руку і "не гарчати". Потрібно було спробувати домовитись, адже нам потрібен був результат. Це був четвертий день повномасштабного вторгнення і необхідно було домовлятися за гуманітарні коридори.

Найскладнішим рішенням для мене було погодитись їхати на перемовини в Білорусь. Я не знав, як бути успішним перемовинах, коли ти ненавидиш… Я мав притиснути свої емоції і це було важко. І все це мало відбуватись на території Білорусі, якій ми не вірили,

– сказав Резніков.

Під час перемовин могло трапитись що завгодно

Також Резніков зізнався, що їхати на територію Білорусі було моторошно. Він був готовий до того, що може трапитися що завгодно.

Нас могли там просто взяти в заручники, або якийсь "інцидентний випадок", по дорозі вбити й все. Їм вірити не можна,

– сказав міністр.

Також він звернув увагу на те, як росіяни пропонували українській делегації приїхати на перемовини. Вони хотіли організувати все на своїх умовах – пропонували зробити до Білорусі "коридор" через окуповані території. Проте Україна на це не погодилась.

На допомогу прийшли поляки. Українська делегації прибула в Польщу, звідки на територію Білорусі її доставив гелікоптер НАТО Blackhawk. Це був перший випадок, коли вертоліт НАТО потрапив на території Білорусі.

Після перетину кордону українці пересіли вже на білоруський вертоліт та рушили далі.

Міністр оборони України раніше вже згадував про те, що не почувався в безпеці на території Білорусі і йому було важко стримувати емоції ненависті до ворога. Проте він вперше розкрив подробиці подорожі.

Після 24 лютого 2022 року глава МО був на чотирьох раундах перемовин з окупантами. 3 раунди перемовин відбувались в Білорусі, а четвертий, тобто останній, – в Туреччині. Після цього Україна не бачить сенсу в перемовинах з росіянами: країна агресорка повинна вивести війська з території України, повернути депортованих українців та виплатити репарації.