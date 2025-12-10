Судно зазнало критичних пошкоджень: СБУ уразила в Чорному морі танкер "тіньового флоту" Росії

У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ.

Які результати операції СБУ?

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала "Новоросійськ". Як повідомляють джерела, судно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.

Зазначається, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень.

На опублікованому відео також можна побачити потужні вибухи в районі корми: за попередньою інформацією, судно виведене з ладу.

Морські дрони завдали удару по нафтовому танкеру: дивіться відео

Як повідомляють наші джерела, приблизна вартість такого танкера становить 30 мільйонів доларів, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів.

Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (тобто з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції вже запровадили ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету Росії. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції,

– додав співрозмовник видання в СБУ.

