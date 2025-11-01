Чи підвищуватимуть взимку ціна на світло та газ: Зеленський розставив крапки над "і"
- Президент Зеленський заявив, що взимку тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів залишаться фіксованими.
- Лідер України подякував міжнародним партнерам за підтримку і очікує подальшої допомоги від ЄС та країн G7.
Володимир Зеленський після зустрічі з представниками уряду відповів, чи підвищуватимуть взимку для українців тарифи на газ і електроенергію. Крім того, розповів про підтримку критичної інфраструктури партнерами.
Ціни для побутових споживачів залишаться фіксованими. Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента України.
Чи зміняться ціни на газ та світло?
Президент Зеленський провів нараду із деякими представниками Кабміну 1 листопада. Лідер України повідомив, що взимку збережеться фіксована вартість газу. Також не підвищать тариф на електроенергію для побутових споживачів.
Зеленський зазначив, що окремо обговорили стан енергетичного сектору та виконання домовленостей з міжнародними партнерами. Крім того, додав, що буде забезпечене повне фінансування на імпорт газу.
Варто зазначити, що через російські удари енергосистема та газова інфраструктура України працюють приблизно на 60% від довоєнної потужності, повідомив експерт з енергетики Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу.
Я хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами,
– додав український лідер.
Україна також очікує підтримки від ЄС, а перемовини з цього питання заплановані вже найближчим часом.
За словами президента, міністр енергетики звітуватиме після зустрічей з представниками країн G7, які заявили про підтримку української енергосистеми після російських атак.
Яка ситуація з газом та світлом після атак?
Уночі 1 листопада російські війська атакували об'єкти газовидобутку у Полтавській області. Після удару на території одного з них спалахнула пожежа.
Окупанти цього ж дня ударили по важливих інфраструктурних об'єктах Сумської громади. На місці енергетики, рятувальники та інші служби відновлювали пошкоджені ділянки. Поранено місцевого жителя, його ушпиталили.
30 жовтня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Унаслідок ракетно-дронових ударів по енергетичних об'єктах у більшості областей вводили графіки відключення світла.