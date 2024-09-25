10 корисних функцій iOS 18, які ви могли не помітити

iOS 18 пропонує цілу низку чудових функцій, від кастомізації головного екрану до обміну повідомленнями через супутник. Але крім основних оновлень, є "приховані перлини" про які ви могли не знати, але які точно покращать ваш повсякденний досвід.

Ось десять маловідомих функцій, які роблять iOS 18 особливою від Техно 24, які ми виявили і хочемо з вами поділитися.

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Приховування реклами у Safari

В iOS 18 з'явилася функція Керування відволіканням в Safari, яка дозволяє користувачам приховувати набридливі спливаючі вікна і рекламу на веб-сайтах для більш чистого читання. Натиснувши іконку "Меню сторінки" і вибравши "Приховати відволікаючі елементи", користувачі можуть видалити небажаний вміст, який залишиться прихованим навіть при наступних відвідинах.

Швидкий пошук контактів

Довгоочікувана функція нарешті з'явилася у фірмовому застосунку iPhone. Завдяки T9 у пошуку контактів користувачі можуть швидко шукати записи, вводячи їхні імена з клавіатури, що робить пошук швидшим та інтуїтивно зрозумілішим без необхідності перемикатися на вкладку "Контакти".

Пауза відеозапису

Користувачі iPhone тепер можуть ставити відеозаписи на паузу під час зйомки. Ця функція усуває необхідність зупиняти і починати нові кліпи, спрощуючи процес редагування. Кнопка Пауза з'являється під час запису в застосунку Камера, дозволяючи користувачам безперешкодно продовжити або призупинити запис.

Перемикання елементів керування екраном блокування

iOS 18 дозволяє користувачам налаштовувати елементи керування на екрані блокування. Наприклад, користувачі можуть замінити ярлик "Камера" іншим застосунком відповідно до своїх уподобань. Змінити елементи керування дуже просто – утримуйте екран блокування, далі натисніть Налаштувати і виберіть бажані елементи керування.

Блокування та приховування програм

Більше не потрібно покладатися на сторонні програми, такі як Shortcuts, для блокування програм. iOS 18 тепер підтримує цю функцію за допомогою Face ID або Touch ID, і навіть пропонує можливість приховувати програми на головному екрані, що підвищує конфіденційність.

Транскрибування голосових нотаток

Голосові нотатки в iOS 18 мають функцію транскрипції, що дозволяє користувачам перетворювати записи на редагований текст з можливістю пошуку. Це особливо корисно для фіксації ідей або думок і швидкого посилання на певні частини нотатки.

Регульований промінь ліхтарика

На iPhone з функцією Dynamic Island в iOS 18 тепер можна регулювати ширину променя ліхтарика. Користувачі можуть керувати як інтенсивністю, так і шириною променя, проводячи пальцем по екрану по горизонталі та вертикалі, що є практичною функцією.

Конвертація одиниць у калькуляторі

Додаток "Калькулятор" отримав вкрай необхідний поштовх завдяки можливостям конвертації одиниць виміру в iOS 18. Тепер користувачі можуть легко конвертувати валюти та інші одиниці, а також обмінюватися значеннями між ними.

Налаштовуйте колекції фотографій

В оновленому застосунку Фотографії користувачі тепер можуть налаштовувати та змінювати порядок колекцій, таких як альбоми та люди. Функція Налаштування та зміна порядку дозволяє користувачам приховувати непотрібні колекції та впорядковувати їх у бажаному порядку на одній сторінці.

Пошук в історії дзвінків

Нарешті, iOS 18 дозволяє користувачам шукати історію дзвінків у додатку «Телефон». Ввівши ім'я, номер або навіть місяць, користувачі тепер можуть швидко отримати доступ до записів минулих дзвінків, що полегшує відстеження комунікацій.

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Ці приховані функції пропонують потужні інструменти для покращення зручності та ефективності використання вашого iPhone. Хоча iOS 18 містить значні оновлення, вивчення цих маловідомих функцій може значно покращити ваш загальний досвід.