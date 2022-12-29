Кількість шкідливих програм для Windows у 5000 разів вища, ніж на macOS

Наприкінці 2022 року компанія AV-TEST, одна з найбільших, що займаються оцінкою антивірусних рішень, поділилася цікавою статистикою щодо зростання кількості шкідливих програм. Приріст нових вірусів для Windows просто вражає.

Дані показують, що для Windows з'явилося близько 70 мільйонів нових зразків шкідливого програмного забезпечення, що значно перевищує показник macOS, де було зафіксовано лише близько 12 000 нових вірусів. Таким чином, кількість шкідливих файлів на Windows вища у більш ніж 5 000 разів. Для Linux зловмисники створили близько 2 мільйонів шкідливих програм.

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Статистика

Вельми цікавим є той факт, що хоч загальна кількість зловмисного програмного забезпечення для Windows, безумовно, дуже висока, темпи зростання постійно знижуються з вересня.

Інша картина з macOS: тут кількість вірусів є відносно низькою, але темпи появи нових різко зросли в листопаді та грудні.

Ситуація з Linux є, мабуть, найбільш вражаючою, оскільки про цю операційну систему, здається, взагалі забули. Темпи появи нових шкідливих програм були вкрай низькими з червня і залишаються такими й досі.

AV-TEST — незалежна організація, яка вивчає та оцінює антивірусне програмне забезпечення та пакети безпеки для популярних операційних систем за різними критеріями. Вона регулярно тестує антивірусне, антишпигунське та брандмауерне ПЗ для його розробників та різноманітних профільних журналів. Результати свого тестування компанія публікує кожні два місяці, повідомляючи, кому присудила відповідну сертифікацію.