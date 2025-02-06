Meta раптом знову заговорила про метавсесвіт, який усі давно забули: що треба знати

Технічний директор Meta стверджує, що 2025 рік визначить майбутнє метаверсу. Вже забули, що це таке? Так, більшість людей теж, особливо після того, як компанія показала свій мертвонароджений продукт, котрий не критикував хіба що лінивий. Хай там як, але розробники, здається, мають останню надію, проте й готові до провалу.

Повернення в минуле

Конкуренція на ринку гарнітур віртуальної, доповненої та змішаної реальності наразі є досить жорсткою. Особливо вона загострилася після виходу Vision Pro, оскільки весь світ давно звик наслідувати Apple і кинувся випускати власні аналоги. Такі продукти, як HoloLens від Microsoft чи Quest від Meta, пропонують багато цікавих речей – від покращення робочих процесів у різних галузях до розваг. Однак попри початковий сплеск інтересу до метаверсу у 2021 році, а також сплеск інтересу до гарнітур у 2023 році, обидві сфери, на жаль, опинилися в стагнації ще до того, як весь світ переключився на штучний інтелект. А з появою ШІ ситуація погіршилась іще більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Дивіться також Мільярди внікуди: користувачі захейтили метаверс Цукерберга – він дійсно виглядає дивно

Meta підійшла до Metaverse з великим ентузіазмом, просувала його як майбутнє цифрової взаємодії та інвестувала значні кошти – понад 10 мільярдів доларів. Однак, попри великі амбіції щодо метавсесвіту, він не став настільки успішним на ринку, як очікувалося, оскільки споживачі, схоже, скептично ставляться до практичного застосування цієї технології. Реакція та залученість виявилися слабкими й повільними.

Тепер компанія має намір переглянути свій досвід на цьому ринку, щоб остаточно визначити майбутнє сфери AR/VR для себе: чи варто продовжувати зусилля, чи краще попрощатися з цими ініціативами.

Тож зі слів представника Meta ми можемо зробити висновок, що компанія вважає цей рік визначальним для технологій віртуальної та доповненої реальності, а також ключовим в оцінці того, чи варто продовжувати зусилля або інвестувати ресурси й енергію в інше русло. Технічний директор Meta Ендрю Босворт встановив річний термін для успіху Metaverse і, за даними ЗМІ, чинить тиск на Reality Labs, яка відповідає за пристрої змішаної реальності. Керівник хоче, щоб вони продемонстрували значний прогрес і виправдали інвестиції в цю сферу.

Босворт також узяв участь у форумі Business Insider, де виклав свої очікування на цей рік: "У нас найкращий портфель продуктів, який ми коли-небудь мали на ринку, і ми розширюємо наші переваги, запускаючи ще пів дюжини пристроїв, що працюють на основі штучного інтелекту. Нам потрібно стимулювати продажі, утримання та залучення клієнтів у всіх сферах, але особливо в Mixed reality. І Horizon Worlds на мобільних пристроях просто зобов'язана вирватися вперед, щоб у наших довгострокових планів з'явився шанс".

– це назва віртуального світу компанії Meta у рамках метавсесвіту. Фактично це одна велика гра, в яку ви потрапляєте завдяки гарнітурі й можете бродити нею, зустрічатися й взаємодіяти з людьми, розважатися, досліджувати віртуальний простір, відвідувати концерти та інше.

Усе це відбувається на фоні того, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг очікує на складний рік попереду. Раніше він наголосив на необхідності продовження зусиль, спрямованих на збереження лідерства в галузі, оскільки гарнітури Quest VR від Reality Labs відходять на другий план.

Дивіться також Apple Vision Pro повільно котиться в прірву: що каже статистика через майже рік після запуску

Як можна побачити по ринку, зараз більше уваги приділяється доповненій реальності, а не повноцінному VR-досвіду. Оскільки громіздкі гарнітури не "зайшли" користувачам, виробники тепер спрямували свою увагу на формфактор звичайних окулярів, скельця яких виконуватимуть роль прозорих екранів. На ці екрани, крізь які ви бачитимете реальний світ, накладатимуться віртуальні елементи. Наприклад, підказки щодо вашого маршруту, сповіщення зі смартфона, деталі про ваше оточення та інше.

Meta також має подібну технологію, яку вона випускає у партнерстві з компанією Ray-Ban. На цей момент випущено вже два покоління. Перше з тріском провалилося. Про остаточні продажі другого поки що нічого невідомо, але навряд чи ситуація кардинально інша. Це також повинно вплинути на цілі Metaverse і напрямок, в якому компанія продовжить розвиватися.

Хоча Босворт визнає, що минулий рік був найкращим для Reality Labs з погляду продуктів та ініціатив, вплив компанії на загальний ринок і ситуацію на ньому був мінімальним.

У дописі, присвяченому майбутньому Horizon Worlds, Босворт припускає серйозний переломний момент. Він каже, що якщо компанія не зможе набрати обертів цього року, то це буде "легендарною авантюрою". Імовірно, під легендарністю він має на увазі, що цей величезний провал ціною в 10 мільярдів доларів увійде в історію.