5G вже у Бородянці – пілотний проєкт стартував одразу після Львова

У Бородянці запустили пілотне тестування мережі п’ятого покоління. Селище на Київщині стало другим населеним пунктом після Львова, де в центральній частині вже працюють базові станції 5G. Проєкт поєднує розвиток сучасного зв’язку з масштабним відновленням громади після руйнувань.

Як 5G стає частиною комплексного відновлення?

Тестування технології 5G у Бородянці не зводиться лише до швидшого мобільного інтернету. Йдеться про інтеграцію нового зв’язку у ширший процес відбудови, який охоплює житлову, соціальну та інженерну інфраструктуру, зазначили в Мінцифри.

Дивіться також 5G у Львові: стартував перший в Україні пілотний проєкт

Наразі в селищі вже відновили понад 600 об’єктів. Серед них 25 багатоквартирних будинків, близько 570 приватних осель, 5 закладів освіти та 4 інші громадські будівлі.

Паралельно триває будівництво 9 нових багатоповерхових житлових будинків, завершення яких заплановане на 2026 рік.

Відновлення супроводжується модернізацією теплових, водопровідних та електричних мереж, а також впровадженням енергоефективних рішень і принципів безбар’єрності.

На цьому тлі запуск 5G виглядає логічним продовженням змін. Мережа нового покоління створює технічну основу для цифрових сервісів, які раніше були недоступні або працювали нестабільно. У Бородянці вже триває робота над системою "безпечного міста", що передбачає розгортання відеоспостереження та сучасного вуличного освітлення. Такі рішення напряму залежать від швидкого та надійного передавання даних.

Окремий напрямок – розвиток громадського транспорту на сонячній енергії, каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Для його ефективної роботи потрібні системи моніторингу, диспетчеризації та управління, які також виграють від низьких затримок і високої пропускної здатності 5G. У перспективі це відкриває шлях до повноцінних Smart City-рішень – від інтелектуального освітлення до автоматизованого керування транспортними потоками та міською безпекою.

Пілотний проєкт у Бородянці має ще одну важливу мету. Його використовують як тестовий полігон для перевірки роботи 5G у місті, що пройшло відновлення після масштабних руйнувань, спричинених російськими обстрілами. Отриманий досвід допоможе краще підготуватися до загальнонаціонального запуску мереж п’ятого покоління після завершення воєнного стану.

Уряд і оператори зв’язку розглядають Бородянку як частину ще ширшого плану. Після Львова та Бородянки у списку міст для запуску 5G називають Харків, Одесу та Київ. Таким чином формується модель поетапного масштабування зв’язку нового покоління по всій країні.

Дивіться також 5G вже в Україні: як налаштувати надшвидкий інтернет на своєму смартфоні

Що чекати далі?

Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами. Мобільні оператори тим часом зможуть оцінити попит на технологію. Нарешті, держава підготує умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.

Поширення 5Gв Україні

Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологія забезпечує надшвидкий інтернет із мінімальною затримкою. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.