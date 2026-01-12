5G вже в Україні: як налаштувати надшвидкий інтернет на своєму смартфоні

Україна розпочала впровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління з пілотного проєкту у Львові. Нова технологія забезпечує значно вищу швидкість передачі даних та мінімальні затримки сигналу. Понад 23 відсотки смартфонів в країні вже мають апаратну підтримку цього стандарту, але що саме потрібно, щоб ваш смартфон запрацював у мережі 5G?

Для використання переваг 5G необхідно мати сумісний пристрій та виконати кілька простих кроків у налаштуваннях системи, про які 24 Канал детально розповість далі.

Як в Україні розгортатимуть 5G?

Львів став першим українським містом, де стартувало тестування мережі 5G. Проєкт реалізується за участі Мінцифри, мобільних операторів та військових, які підтвердили безпеку використання частот. Про це 24 Каналу розповіли у Мінцифри.

Наразі у центральних районах Львова встановлено понад 20 базових станцій, а загалом по країні їх уже більше ніж 30.

Пілотний етап триватиме до грудня 2026 року, а наступними містами для запуску мають стати Бородянка (січень 2026 року) та Харків (лютий 2026 року). Згодом мережа може з'явитися в Києві та Одесі. Повномасштабне розгортання по всій країні заплановане після завершення воєнного стану.

Як дізнатися, чи ваш смартфон підтримує 5G?

Для того щоб пересвідчитися у тому, що ваш пристрій підтримує 5G, вам потрібно перечитати його характеристики. Зробити це можна або на сайті виробника, продавця чи в інструкції до ґаджета.

Існує і простіший варіант – вам просто потрібно відкрити налаштування мобільних мереж і обрати там переважний тип мережі. Якщо смартфон підтримує 5G – це налаштування буде доступне.



В налаштуваннях можна обрати тип пріоритет мережі / Фото 24 Каналу

Як підготувати та налаштувати смартфон?

Насправді вам перш за все потрібен смартфон, який підтримує 5G з коробки.

Серед сумісних моделей – iPhone 12 та новіші версії, а також сучасні пристрої серій Samsung Galaxy, Google Pixel та інші Android-смартфони з відповідними модемами. Тут вже потрібно перевіряти сумісність самостійно, оскільки навіть сучасні середньоб'юджетні пристрої не завжди отримують підтримку 5G.

Для роботи в мережі необхідно:

Оновити програмне забезпечення до останньої версії. Перебувати в зоні покриття (наразі це центр Львова та район залізничного вокзалу).

Активувати функцію в налаштуваннях.

Для користувачів Android:

Перейдіть у "Налаштування" та оберіть розділ "Мережа та інтернет". Виберіть "Мобільна мережа". Знайдіть пункт "Тип мережі" або "Режим мережі" і виберіть у списку 5G.

Для користувачів iPhone:

Відкрийте "Параметри" та перейдіть у розділ "Стільникові дані". Оберіть "Параметри даних", а потім – "Голос і дані". Виберіть "5G On" (постійна робота) або "5G Auto" (смартфон сам перемикатиметься для економії енергії).



На смартфоні з'явиться іконка 5G, а оператор надішле вам привітання / Фото 24 Каналу

Якщо пристрій не підключається, перевірте, чи не ввімкнено режим енергозбереження, оскільки він може обмежувати роботу 5G для економії заряду. Також переконайтеся, що ваш тарифний план та SIM-карта підтримують новий стандарт зв'язку.

Особливості та переваги технології 5G

Технологія 5G принципово відрізняється від 4G роботою в інших діапазонах частот. Вона забезпечує швидкість передачі даних до 500 мегабітів за секунду на одного абонента, а в ідеальних умовах – від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с.

Головними перевагами є наднизька затримка сигналу, стабільна робота при великій кількості підключених пристроїв одночасно та можливість комфортного стрімінгу у форматі 4K або хмарного геймінгу.

Проте варто враховувати, що використання 5G може призводити до швидшого розряджання акумулятора.