Wi-Fi 8 з'явився на CES лише через кілька років після дебюту Wi-Fi 7, тож для багатьох користувачів оновлення ще навіть не починалося. Попри це, виробники вже демонструють перші рішення і натякають на комерційний запуск упродовж 2026 року. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Verge.

Що змінює Wi-Fi 8 і коли з'являться перші пристрої?

Головна відмінність Wi-Fi 8 полягає не у зростанні пікових швидкостей. Стандарт зберігає рівень швидкості та пропускної здатності Wi-Fi 7, але робить акцент на стабільності роботи. Йдеться про кращу енергоефективність, вищу реальну пропускну здатність, зменшення затримок і покращену взаємодію між пристроями безпосередньо. Wi-Fi 8 краще утримує швидке та надійне з'єднання, коли користувачі пересуваються з гаджетами або відходять далі від роутера. Це має зменшити обриви з'єднання, зависання і позитивно вплинути на стримінг та онлайн-ігри.

Одним із найбільш помітних експонатів став концепт роутера Asus ROG NeoCore. Компанія відмовилася від дизайну з численними антенами, як у торішнього AI spider router, і показала поліедричний корпус без зовнішніх антен. Макет нагадує двадцятигранний кубик із порожнистим низом. За словами Asus, серійна версія забезпечить ті самі швидкості, що й Wi-Fi 7, але з вищою пропускною здатністю та нижчою затримкою, що дозволить передавати більше даних із меншими вузькими місцями в мережі.

Під час огляду стенда Asus журналіст Шон Голлістер повідомив, що пластиковий макет зламався, коли він узяв його до рук. Головний редактор The Verge Нілай Пател іронічно відреагував одним словом – "Perfect".

Окрім Asus, про свої рішення для Wi-Fi 8 заявила Broadcom. Компанія представила APU BCM4918 і два двохдіапазонні радіомодулі BCM6714 та BCM6719. Усі ці компоненти призначені для використання в домашніх роутерах і шлюзах операторів зв'язку з підтримкою нового стандарту.

MediaTek також не залишилася осторонь і анонсувала лінійку чипів Filogic 8000. За словами компанії, ці рішення будуть встановлюватися у преміальних і флагманських пристроях з Wi-Fi 8 – від корпоративних точок доступу до смартфонів, ноутбуків, телевізорів і розумної побутової техніки. Перші пристрої з Filogic 8000 очікуються пізніше цього року.

Як пише Кореспондент, активність виробників виглядає особливо цікаво з огляду на те, що офіційна специфікація IEEE 802.11bn ще не завершена. За поточним графіком IEEE, стандарт Wi-Fi 8 мають затвердити лише в середині або наприкінці 2028 року. Попри це, Asus уже планує випустити свої перші роутери з підтримкою Wi-Fi 8 у 2026 році. Таке обладнання базуватиметься на чорновій версії стандарту і, ймовірно, згодом потребуватиме оновлення прошивки для повної відповідності фінальній специфікації.