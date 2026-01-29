ШІ відправив туристів до неіснуючих пам'яток природи

Австралійська туристична компанія опинилася в центрі скандалу після того, як AI-згенерований блог порадив мандрівникам неіснуючі гарячі джерела в Тасманії. Туристи масово приїжджали на місце, де їх ніколи не було.

На сайті Tasmania Tours з'явився блог, створений за допомогою штучного інтелекту, який рекомендував відвідати Weldborough Hot Springs на півночі Тасманії. Матеріал описував локацію як спокійний куточок у лісі та популярне місце серед туристів і пішоходів. Згодом з'ясувалося, що таких гарячих джерел не існує. Про це розповідає Hacker News.

Як вигадані гарячі джерела ввели туристів в оману?

Велдборо – це невелике сільське поселення, розташоване приблизно за 110 км від міста Лонсестон. Після публікації матеріалу мандрівники почали приїжджати в регіон у пошуках вигаданої локації.

Власник компанії Australian Tours and Cruises, яка керує Tasmania Tours, Скотт Геннессі визнав помилку, заявивши, що AI повністю схибив. За його словами, маркетингові матеріали створювала стороння компанія, а сам блог опублікували, коли він перебував за кордоном.

Геннессі пояснив, що малий бізнес змушений постійно оновлювати контент, аби конкурувати з великими гравцями ринку. Він наголосив, що компанія не намагалася нікого вводити в оману, а ситуація стала результатом прикрої помилки.

У коментарі CNN Australian Tours and Cruises заявила, що хвиля критики та шкода для репутації стали для компанії надзвичайно болючими, і власники хочуть якомога швидше залишити цю історію позаду.

Як пише Nebraska News Channel, наслідки помилки відчули місцеві жителі. Власниця готелю Weldborough Hotel Крісті Проберт розповіла, що спершу отримувала поодинокі дзвінки, а згодом туристи почали приїжджати масово, шукаючи гарячі джерела. За її словами, щодня надходило кілька дзвінків і з'являлися відвідувачі, які питали дорогу.

Місцева річка Велд, як зазначає Проберт, крижано холодна і зазвичай приваблює лише старателів у гідрокостюмах. Єдина альтернатива – сауна в сусідньому містечку, після якої можна зануритися в холодну воду.

Фахівці з туризму попереджають, що такі випадки є прикладом AI-галюцинацій. За словами професорки туризму Південного Крос університету Енн Гарді, близько 37% туристів використовують AI для планування подорожей, але до 90% згенерованих маршрутів містять помилки.

Вона наголошує, що неточності можуть бути небезпечними, особливо в віддалених регіонах Тасманії без мобільного зв'язку та сервісів, і радить перевіряти AI-поради за допомогою гідів, агентів і надійних джерел.