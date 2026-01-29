На сайті Tasmania Tours з'явився блог, створений за допомогою штучного інтелекту, який рекомендував відвідати Weldborough Hot Springs на півночі Тасманії. Матеріал описував локацію як спокійний куточок у лісі та популярне місце серед туристів і пішоходів. Згодом з'ясувалося, що таких гарячих джерел не існує. Про це розповідає CNN.

Дивіться також Новий ШІ-асистент Moltbot стає вірусним: ось що про нього варто знати

Як вигадані гарячі джерела ввели туристів в оману?

Велдборо – це невелике сільське поселення, розташоване приблизно за 110 км від міста Лонсестон. Після публікації матеріалу мандрівники почали приїжджати в регіон у пошуках вигаданої локації.

Власник компанії Australian Tours and Cruises, яка керує Tasmania Tours, Скотт Геннессі визнав помилку, заявивши, що AI повністю схибив. За його словами, маркетингові матеріали створювала стороння компанія, а сам блог опублікували, коли він перебував за кордоном.

Геннессі пояснив, що малий бізнес змушений постійно оновлювати контент, аби конкурувати з великими гравцями ринку. Він наголосив, що компанія не намагалася нікого вводити в оману, а ситуація стала результатом прикрої помилки.

У коментарі CNN Australian Tours and Cruises заявила, що хвиля критики та шкода для репутації стали для компанії надзвичайно болючими, і власники хочуть якомога швидше залишити цю історію позаду.

Як пише Nebraska News Channel, наслідки помилки відчули місцеві жителі. Власниця готелю Weldborough Hotel Крісті Проберт розповіла, що спершу отримувала поодинокі дзвінки, а згодом туристи почали приїжджати масово, шукаючи гарячі джерела. За її словами, щодня надходило кілька дзвінків і з'являлися відвідувачі, які питали дорогу.

Місцева річка Велд, як зазначає Проберт, крижано холодна і зазвичай приваблює лише старателів у гідрокостюмах. Єдина альтернатива – сауна в сусідньому містечку, після якої можна зануритися в холодну воду.

Фахівці з туризму попереджають, що такі випадки є прикладом AI-галюцинацій. За словами професорки туризму Південного Крос університету Енн Гарді, близько 37% туристів використовують AI для планування подорожей, але до 90% згенерованих маршрутів містять помилки.

Вона наголошує, що неточності можуть бути небезпечними, особливо в віддалених регіонах Тасманії без мобільного зв'язку та сервісів, і радить перевіряти AI-поради за допомогою гідів, агентів і надійних джерел.