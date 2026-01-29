На сайте Tasmania Tours появился блог, созданный с помощью искусственного интеллекта, который рекомендовал посетить Weldborough Hot Springs на севере Тасмании. Материал описывал локацию как спокойный уголок в лесу и популярное место среди туристов и пешеходов. Впоследствии выяснилось, что таких горячих источников не существует. Об этом рассказывает CNN.

Как вымышленные горячие источники ввели туристов в заблуждение?

Велдборо – это небольшое сельское поселение, расположенное примерно в 110 км от города Лонсестон. После публикации материала путешественники начали приезжать в регион в поисках вымышленной локации.

Владелец компании Australian Tours and Cruises, которая управляет Tasmania Tours, Скотт Хеннесси признал ошибку, заявив, что AI полностью промахнулся. По его словам, маркетинговые материалы создавала сторонняя компания, а сам блог опубликовали, когда он находился за границей.

Геннесси объяснил, что малый бизнес вынужден постоянно обновлять контент, чтобы конкурировать с крупными игроками рынка. Он отметил, что компания не пыталась никого вводить в заблуждение, а ситуация стала результатом досадной ошибки.

В комментарии CNN Australian Tours and Cruises заявила, что волна критики и ущерб для репутации стали для компании чрезвычайно болезненными, и владельцы хотят как можно скорее оставить эту историю позади.

Как пишет Nebraska News Channel, последствия ошибки почувствовали местные жители. Владелица отеля Weldborough Hotel Кристи Проберт рассказала, что сначала получала единичные звонки, а впоследствии туристы начали приезжать массово, в поисках горячих источников. По ее словам, ежедневно поступало несколько звонков и появлялись посетители, которые спрашивали дорогу.

Местная река Велд, как отмечает Проберт, ледяная и холодная и обычно привлекает только старателей в гидрокостюмах. Единственная альтернатива – сауна в соседнем городке, после которой можно окунуться в холодную воду.

Специалисты по туризму предупреждают, что такие случаи являются примером AI-галлюцинаций. По словам профессора туризма Южного Кросс университета Энн Гарди, около 37% туристов используют AI для планирования путешествий, но до 90% сгенерированных маршрутов содержат ошибки.

Она отмечает, что неточности могут быть опасными, особенно в отдаленных регионах Тасмании без мобильной связи и сервисов, и советует проверять AI-советы с помощью гидов, агентов и надежных источников.